Microsoft Excel introduce i token di valore per identificare i dati

Redmond ha appena rilasciato token di valore in Microsoft Excel per Windows per gli Insider di Microsoft 365 che eseguono la versione 2502 (build 18623.20020). I token di valore sono piccoli badge che compaiono nelle celle accanto ai dati. Questi forniscono una rappresentazione visiva del tipo di dati archiviati nelle celle, in modo da poter capire rapidamente di che cosa si tratta. Nel corso del tempo, il gigante di Redmond ha sviluppato Excel per gestire più tipi di dati oltre a testo normale, numeri ed errori. Microsoft Excel supporta infatti azioni, valute e valori numerici formattati e altro ancora. Tuttavia, ad oggi questi dati non vengono chiaramente differenziati nella barra della formula. L’azienda di Redmond spera di risolvere questo problema proprio con i token di valore.

Microsoft Excel: come funzionano i token di valore

Per iniziare a usare la funzionalità di Microsoft Excel, basta seguire alcuni semplici passaggi. In primis è necessario aprire un foglio di calcolo Excel nuovo o esistente. In seguito, selezionare una cella e inserire un'area geografica, una valuta o dati di altro tipo. Fatto ciò, cliccare su Dati, Tipi di dati, selezionare il tipo di dati desiderato (ad esempio, Valute, Area geografica) e nota che nella cella appare un token di valore. L’azienda ricorda che in futuro ha intenzione di integrare i token di valore nell'esperienza di modifica delle formule di Microsoft Excel.

Come accennato, per utilizzare questa nuova funzionalità bisogna eseguire Microsoft Excel per Windows con la versione 2502 (build 18623.20020). L’azienda prevede di rendere disponibile la funzionalità agli utenti di Excel su macOS, iOS, Android e web a breve. Ciò consentirà ai fogli di calcolo Excel di avere lo stesso aspetto indipendentemente dalla piattaforma su cui vengono aperti. La funzionalità è attualmente in fase di rollout, quindi non tutti potrebbero vederla subito. Inoltre, gli utenti potrebbero rilasciare un proprio commento su potenziali errori della funzionalità, dalla sezione Feedback (nel menu Guida).