Microsoft Education ottiene nuove funzionalità AI

Microsoft ha pubblicato un nuovo aggiornamento mensile sulle ultime funzionalità e sui miglioramenti aggiunti per i suoi numerosi clienti Education. L'azienda ha rivelato che sta lanciando a livello globale una nuova funzionalità Classwork in Team for Education che prevede l'uso dell'IA. Classwork è un'app Teams for Education rilasciata in precedenza che consente agli insegnanti di creare compiti di classe, file, link e altro ancora. Nel post del blog mensile di Microsoft Education, l'azienda ha rivelato la nuova funzionalità AI per Classwork. Il blog afferma: “Con la generazione di moduli Classwork abilitata dall'IA, gli educatori possono ottenere assistenza nella creazione di uno schema del corso e nella stesura di moduli e descrizioni in base alla materia, al livello scolastico dello studente e agli obiettivi di apprendimento della classe. L'educatore è sempre al posto di guida e può scegliere di modificare, eliminare o rigenerare i moduli prima di aggiungerli a Classwork”.

Microsoft Education: le nuove funzionalità per gli studenti

Oltre alla nuova funzionalità AI nell'app Classwork Teams for Education, questo mese Microsoft ha aggiunto la nuova integrazione Teams Assignments per Learning Management Systems. Ciò consentirà agli insegnanti, utenti di Microsoft Education, di risparmiare tempo in determinate funzioni. Ad esempio, Teams Assignments per LMS può valutare automaticamente i quiz che gli insegnanti creano con Microsoft Forms. Gli insegnanti possono ora utilizzare anche i video Microsoft Whiteboard, MakeCode e Flip per i compiti.

Un altro nuovo miglioramento che inizierà a essere implementato più avanti in Microsoft Edication sarà la funzionalità Speaker Progress. Questa aiuterà gli studenti a migliorare le proprie capacità di parlare in pubblico. L’azienda afferma che questo nuovo miglioramento aggiungerà il supporto per l'utilizzo di Screen Recording e PowerPoint in Speaker Progress. Ciò significa che gli studenti possono registrare i propri discorsi in modo che possano essere visualizzati dagli insegnanti in seguito. L'aggiunta di PowerPoint consentirà agli studenti di utilizzare il software di presentazione per i loro eventi di public speaking e di ricevere notifiche di Speaker Coach allo stesso tempo. Microsoft ha anche aggiunto che Speaker Coach, che attualmente supporta solo l'inglese, aggiungerà presto nuove lingue. il supporto per spagnolo, francese, portoghese (Brasile), tedesco, polacco, norvegese, svedese, olandese e finlandese più avanti nel 2024.