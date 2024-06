Microsoft Forms: aggiunte nuove funzionalità AI di Copilot

Microsoft è stata molto impegnata negli ultimi mesi con l'aggiunta di nuove funzionalità al suo servizio di creazione di Forms. L’ azienda di Redmond ha infatti intenzione di introdurre nuove funzionalità AI Copilot. A marzo, gli abbonati commercial e education di Copilot per Microsoft 365 hanno potuto utilizzare il servizio di intelligenza artificiale generativa per digitare istruzioni di testo in Microsoft Forms per generare bozze per determinati moduli, insieme a temi e design speciali. A maggio, gli utenti potevano anche chiedere aiuto per riscrivere le domande per i sondaggi, insieme all'assistenza per modificare le domande nei moduli attuali. Adesso, l’azienda ha rivelato ancora più funzionalità di Copilot che stanno arrivando su Microsoft Forms. Sul proprio blog, Microsoft ha affermato che gli utenti possono digitare messaggi di testo per riscrivere gli inviti per compilare le richieste di moduli.

Nel suo blog, l’azienda di Redmond ha poi aggiunto: “il messaggio di invito è la prima cosa che vedono gli operatori quando ricevono un modulo. Creare un messaggio convincente è fondamentale per catturare la loro attenzione e sollecitare una risposta rapida. Quando il modulo è pronto, Copilot ti aiuterà a riscrivere il messaggio predefinito, aggiungendo dettagli come l'argomento del modulo, il tempo di completamento stimato e la data di scadenza”.

Microsoft Forms: gli utenti riceveranno un invito per compilare il modulo su Outlook

Una volta che l'invito è pronto, le persone a cui è stato inviato il messaggio dell'assistente Copilot vedranno un'e-mail nella posta in arrivo di Outlook. Questi possono cliccare sul pulsante "Inizia ora" nell'e-mail per iniziare a compilare il modulo. Inoltre, se alcune persone non rispondono all’invito iniziale di Forms, si può chiedere a Copilot di aiutare a redigere un messaggio di promemoria, con diverse opzioni disponibili da utilizzare. In precedenza, Microsoft aveva annunciato che Copilot avrebbe aiutato gli utenti anche nella creazione di quiz in Microsoft Forms. Tuttavia, non si sa ancora quando verrà aggiunta quella funzionalità specifica.