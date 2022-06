Microsoft Edge è il miglior browser per il gaming

Microsoft sembra intenzionata a fare in modo che Edge riesca a coprire tutti i mercati possibili. Non deve quindi sorprendere il fatto che nel corso delle ultime ore l’azienda abbia affermato, con un post sul suo sito ufficiale, che il suo è il migliore browser per i videogiocatori, andando altresì a svelare alcune funzionalità esclusive capaci di consolidare la sua affermazione.

Microsoft Edge: funzioni esclusive per il gaming

Edge include innanzitutto una nuova home page che mostra informazioni e contenuti personalizzati a seconda dei gusti personali, raccogliendo notizie, guide, streaming live, highlight delle partite, tornei e titoli in uscita. Eseguendo il login all’account Xbox si ha inoltre accesso alla libreria disponibile via cloud e gli abbonati a Game Pass Ultimate possono avviare i giochi direttamente dal browser.

C’è poi la funzione denominata Clarity Boost, fruibile in esclusiva su Windows 11 e 10, che è una tecnologia per lo spatial upscaling enhancement che migliora la resa grafica dei titoli giocati sul cloud.

Quando invece si ha necessità di ridurre l’uso delle risorse del computer per poter garantire una migliore esperienza di gioco, viene incontro il nuovo parametro della Modalità Efficienza, denominato esattamente “Migliora l’esperienza di gioco del PC con la Modalità Efficienza”.

Cliccando poi sulla voce "Games" collocata nel menu principale del navigatore si ha accesso a una schermata comprensiva di tutta una serie di titoli casual e gratuiti, come ad esempio il sempreverde solitario, con cui potersi intrattenere direttamente dal navigatore.

Da notare che tutte le caratteristiche menzionate sono già fruibili tramite la versione più aggiornata del browser.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.