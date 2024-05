Incogni a metà prezzo: cancella subito i tuoi dati dal web

Le chiamate spam sono un fastidioso problema che ha riguardato molti ultimamente, complice la diffusione dei dati personali su diverse piattaforme online. Incogni offre una soluzione efficace. Il servizio, ora disponibile a metà prezzo, facilita il processo di rimozione dei tuoi dati dai database dei data broker. Questi ultimi, infatti, traggono profitto vendendo le informazioni personali a diverse aziende.

Metà prezzo per la tua privacy con Incogni

Il processo di cancellazione con Incogni inizia con l'attivazione del servizio. Dopo aver specificato quali dati desideri eliminare, Incogni si mette al lavoro contattando i broker inclusi nella sua lista, che viene aggiornata annualmente, per assicurarsi che rimuovano le tue informazioni. Questo metodo diretto non solo è semplice ma anche efficace nel minimizzare le chiamate indesiderate e altre forme di spam.

Dopo la rimozione, Incogni non si ferma. Il servizio procede con controlli periodici per confermare che i broker non abbiano reinserito i tuoi dati nei loro sistemi. Se vi è un rifiuto o una non conformità, si avvale della collaborazione di aziende specializzate nella protezione dei diritti dei consumatori, per garantire il rispetto della tua privacy.

Parlando di abbonamento, Incogni è attualmente offerto a soli 5,99 euro al mese con un contratto annuale, grazie a una promozione che riduce il prezzo originale del 50%. Inoltre, il servizio include una garanzia di rimborso di 30 giorni, per darti ulteriore sicurezza nella tua scelta.

Approfitta di questa opportunità: abbonati a metà prezzo a un servizio essenziale per proteggere la tua privacy. Clicca sul bottone qui sotto, entra nella pagina dell’offerta e avvia la procedura di registrazione e acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.