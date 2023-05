Microsoft Defender: migliorato il rilevamento dei virus offline

La scorsa settimana AV-TEST ha condiviso il suo report di valutazione anti-malware relativo al periodo gennaio-febbraio. Sulla base dei test eseguiti e dei dati raccolti è emerso che Microsoft Defender è stato in grado di lavorare abbastanza bene in termini di rilevamento di file dannosi (compresi i falsi positivi) anche se non è andata ugualmente alla grande in termini di impatto sulle prestazioni, ottenendo in tal caso il punteggio più basso tra tutti.

Microsoft Defender: bene il rilevamento dei file dannosi, male l'impatto sulle prestazioni

AV-Comparatives, un'altra importante azienda di test antivirus, ha a sua volta condiviso il nuovo Real-World Protection Test e il Malware Protection Test. Nel caso del primo test, Microsoft Defender pare aver lavorato molto bene in quanto è risultato uno dei migliori antivirus, unitamente a soluzioni del calibro di Kaspersky, Bitdefender e Total Defense.

Anche per quel che concerne il secondo test Microsoft Defender ha lavorato abbastanza bene nelle categorie Rilevamento e Protezione Online. Tuttavia, il suo tasso di rilevamento offline, che è pari all'83%, è ancora indietro rispetto a molti altri concorrenti, anche se non è il peggiore in quanto ha battuto altre soluzioni come Trend Micro e Panda.

Il dato positivo è però il fatto che Microsoft Defender ha mostrato un miglioramento continuo nel corso dei mesi. Pasti infatti pensare che l'anno scorso la soluzione antivirus di casa Redmond era al 60,3% e che a sei mesi di distanza è migliorata al 69,8%. Per il futuro, dunque, è lecito aspettarsi che possa diventare ancora più efficiente ed efficace.