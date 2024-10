Microsoft Defender offrirà rilevamento delle reti Wi-Fi non sicure

L’azienda di Redmond ha annunciato che Microsoft Defender rileverà e avviserà automaticamente gli utenti con un abbonamento a Microsoft 365 Personal o Family quando sono connessi a reti Wi-Fi non protette. La funzionalità di protezione della privacy di Defender (nota anche come Defender VPN) protegge la privacy e la sicurezza quando si è connessi a una rete Wi-Fi pubblica o non attendibile, dove i dati e la tua identità potrebbero essere esposti o rubati. Per fare ciò, crittografa e instrada il traffico Internet attraverso i server Microsoft e nasconde il tuo indirizzo Internet (indirizzo IP) tramite una VPN. Microsoft ha anche annunciato che Defender VPN è stato aggiornato. Adesso avviserà automaticamente gli utenti che sono esposti ad attacchi e può essere configurato per l'attivazione automatica per una maggiore sicurezza.

Come affermato dalla stessa Microsoft sul proprio blog: "abbiamo aggiunto il rilevamento per Wi-Fi non sicuri (Wi-Fi sospetti). Questi rilevamenti sono possibili utilizzando l'euristica Defender che esamina più caratteristiche di un hotspot Wi-Fi per determinare se è sospetto. Come per il Wi-Fi non sicuro, ricevi una notifica anche per il Wi-Fi non sicuro e puoi attivare Defender VPN per una maggiore sicurezza". Ciò può aiutare gli utenti a difendersi dagli aggressori che impostano un access point wireless non autorizzato per indurre gli utenti a connettersi ad esso negli attacchi Evil Twin. Dopo che le vittime si sono connesse, gli hacker possono rubare informazioni sensibili negli attacchi Man-in-the-Middle o utilizzare tecniche di phishing per ottenere maggiori informazioni.

Microsoft Defender: nuova funzionalità in arrivo su macOS nei prossimi mesi

Gli avvisi Wi-Fi non sicuri sono già disponibili solo in Microsoft Defender per Android, iOS e Windows. Il supporto per macOS verrà implementato presto. L'azienda ha anche aggiunto il supporto per Defender VPN sui sistemi Windows e macOS e lo ha reso disponibile in Germania e Canada. Altri paesi saranno aggiunti nei prossimi mesi. Introdotta per la prima volta un anno fa, a settembre 2023, sui dispositivi Android negli Stati Uniti, la protezione della privacy è una funzionalità inclusa in Microsoft Defender per i singoli utenti.

È importante notare che Microsoft afferma che Defender VPN invierà dati di servizio anonimizzati ai server dell'azienda. Tuttavia, non raccoglierà dati di navigazione, cronologia, dettagli personali o la posizione fisica del dispositivo. Questi dati di servizio resi anonimi contengono dettagli come la durata dell'utilizzo della VPN, la quantità di larghezza di banda VPN utilizzata e i nomi degli hotspot Wi-Fi rilevati come potenzialmente dannosi per scopi di ricerca sulle minacce. L'azienda di Redmond afferma infatti che questi ultimi vengono inviati ai suoi server solo dopo aver fornito il consenso dell'utente.