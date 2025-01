Microsoft: da ottobre finirà il supporto di app Office su Windows 10

Microsoft non supporterà più le app di Office, note come app di Microsoft 365, su Windows 10 entro la fine dell'anno. Il limite di supporto coincide con la fine del supporto di Windows 10 il 14 ottobre. Ciò significa che le aziende e i consumatori che si affidano alle app di Microsoft 365 dovranno eseguire l'aggiornamento a Windows 11. Come afferma Microsoft in un post del proprio blog: "Le app di Microsoft 365 non saranno più supportate dopo il 14 ottobre 2025 sui dispositivi Windows 10. Per utilizzare le applicazioni di Microsoft 365 sul tuo dispositivo, dovrai eseguire l'aggiornamento a Windows 11".

Microsoft: il 2025 è l’anno del passaggio a Windows 11

Sebbene il supporto per le app di Office su Windows 10 terminerà a ottobre, ciò non significa che le app smetteranno di funzionare improvvisamente. In un documento di supporto aggiornato a dicembre, Microsoft nota che "le applicazioni continueranno a funzionare come prima" dopo la fine del supporto di Windows 10. Tuttavia, potrebbero esserci "problemi di prestazioni e affidabilità nel tempo". Microsoft vuole davvero che le persone smettano di usare Windows 10 quest'anno e sta definendo il 2025 "l'anno dell'aggiornamento del PC Windows 11".

L'adozione di Windows 11 è ancora in ritardo rispetto a Windows 10. Milioni di macchine non possono effettuare l'aggiornamento all'ultimo sistema operativo a causa dei severi requisiti hardware di Microsoft. Redmond ha recentemente chiuso la porta al supporto di hardware più vecchio da parte di Windows 11, notando che il suo requisito Trusted Platform Module (TPM) 2.0 per Windows 11 è "non negoziabile". L’azienda sta ora cercando di convincere gli utenti di Windows 10 ad acquistare un nuovo PC con prompt a schermo intero. Mentre il supporto per Windows 10 terminerà più avanti quest'anno, La società offre anche Extended Security Updates ai consumatori per la prima volta in assoluto. I consumatori potranno pagare 30 dollari per un anno extra di aggiornamenti, mentre le aziende potranno acquistare fino a tre anni di aggiornamenti estesi.