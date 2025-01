Microsoft corregge una grave falla di Secure Boot in Windows

Microsoft ha recentemente rilasciato un aggiornamento per correggere una seria vulnerabilità che permetteva di aggirare il sistema di sicurezza Secure Boot di Windows. La falla, identificata con il codice CVE-2024-7344, è stata scoperta dal ricercatore Martin Smolar e ha rappresentato una minaccia per i dispositivi Windows per oltre sette mesi.

Il problema era legato a un'applicazione UEFI firmata digitalmente, utilizzata da vari sviluppatori di software per il ripristino del sistema, tra cui la società Howyar. Questo file, chiamato "reloader.efi", sfruttava un metodo di caricamento non standard per bypassare i controlli di sicurezza normalmente imposti da Secure Boot.

La vulnerabilità consentiva ai malintenzionati di installare firmware dannoso sul dispositivo, garantendo la persistenza del malware anche in caso di formattazione completa del disco. Questo aspetto rendeva la falla particolarmente pericolosa, poiché permetteva attacchi profondi e difficili da rilevare.

Microsoft ha risolto il problema revocando la firma digitale: ecco tutti i dettagli

Per risolvere il problema, Microsoft ha revocato la firma digitale dell'applicazione incriminata, bloccandone l’utilizzo e prevenendo ulteriori sfruttamenti. Tuttavia, restano ancora dubbi sull’impatto che questa vulnerabilità potrebbe avere avuto sui sistemi Linux, per i quali non sono ancora disponibili chiarimenti completi.

Questo episodio mette in evidenza l'importanza fondamentale di mantenere aggiornati i sistemi operativi e di adottare misure preventive per proteggere i dispositivi da potenziali minacce. Le vulnerabilità a livello di firmware, come quella corretta da Microsoft, evidenziano quanto sia cruciale affidarsi a software di sicurezza affidabili e aggiornati per garantire la protezione dei dati e dei sistemi.

Con la patch rilasciata, Microsoft conferma il suo impegno nella salvaguardia degli utenti, invitando tutti a installare gli aggiornamenti il prima possibile per evitare rischi di compromissione. La vicenda sottolinea ancora una volta la necessità di una vigilanza costante nel campo della sicurezza informatica, dove le minacce sono in continua evoluzione.