Microsoft corregge bug che disinstallava Copilot su Windows 11

Microsoft ha corretto un bug che causava la disinstallazione errata di Copilot da Windows 11 e 10 dopo l’installazione degli aggiornamenti cumulativi di marzo 2025. Redmond ha avvisato i clienti di questo bug pochi giorni dopo aver rilasciato gli aggiornamenti del Patch Tuesday di questo mese. L’azienda ha affermato che si applica a tutti gli utenti che installano le versioni KB5053598 (Windows 24H2) e KB5053606 (Windows 10 22H2) rilasciati la scorsa settimana. Come ha spiegato l'azienda nei documenti di supporto aggiornati "Siamo a conoscenza di un problema con l'app Microsoft Copilot che interessa alcuni dispositivi. L'app è stata involontariamente disinstallata e sbloccata dalla barra delle applicazioni. Questo problema non è stato osservato con l'app Microsoft 365 Copilot".

Microsoft: azienda non ha chiarito le cause del bug

L’azienda ha aggiornato gli avvisi per affermare che il bug è stato risolto e che "i dispositivi interessati sono stati riportati al loro stato originale". Gli utenti che non desiderano aspettare possono reinstallare l'app dal Microsoft Store e ad aggiungerla manualmente alla barra delle applicazioni. Nel frattempo, Redmond deve ancora spiegare perché Copilot è stato rimosso automaticamente e riconoscere questo problema noto sulla sua dashboard di stato delle versioni di Windows, dove solitamente informa i clienti dei problemi in corso che interessano le versioni di Windows supportate.

A giugno 2024, Microsoft ha rimosso un'app Copilot aggiunta "in modo errato" ai sistemi Windows 10 e Windows 11 con update Microsoft Edge. All'epoca, l'azienda aveva chiarito che l'app Copilot installata accidentalmente non raccoglieva né inoltrava dati ai server Microsoft. L’app era infatti stata progettata solo per preparare alcuni dispositivi alla futura abilitazione di Copilot. Mesi prima, Copilot era stato aggiunto ad alcune build di anteprima di Windows Server 2025. Tuttavia, Microsoft lo aveva rimosso dopo le diffuse reazioni negative degli amministratori di Windows. Più di recente, Microsoft ha iniziato a distribuire una nuova app Copilot nativa per i Windows Insider tramite il Microsoft Store e ha annunciato una funzionalità di tipo "premi per parlare" che consente agli utenti di interagire con Copilot usando la voce quando si tiene premuta la scorciatoia da tastiera Alt + Barra spaziatrice.