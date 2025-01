Microsoft Edge potrebbe ottenere presto nuove funzionalità AI

Microsoft Edge dovrebbe presto includere più funzionalità basate sull'intelligenza artificiale e sull'apprendimento automatico in Windows 11. Inoltre, sembra che Edge otterrà una maggiore integrazione con la barra delle applicazioni. Queste indiscrezioni si basano su uno dei riferimenti individuati dalla redazione di Windows Latest nel codice dell’app. Tuttavia, non è chiaro di cosa si tratti esattamente. Sembra che alcune funzionalità di Edge verranno integrate nell'area di notifica (system tray) di Windows 11. Inoltre, alcune funzionalità di Edge saranno attivabili dalla barra delle applicazioni di Windows 11. Tra l’altro, Microsoft starebbe sviluppando un altro Fluent Design per Edge su Windows 11. Come parte dell'aggiornamento, potrebbe essere introdotto un menu del profilo (pop-up) aggiornato con Mica o Acrylic Touch. Inoltre, in Microsoft Edge potrebbe anche arrivare Acyrlic, che è un effetto sfocato in Fluent Design System.

In Edge Canary è stato trovato un nuovo flag chiamato msTaskbarXUseSystemTray, che sembra indicare una sorta di integrazione della barra delle applicazioni di Windows 11. In base al riferimento, sembra che Microsoft potrebbe consentire a Edge di mostrare icone o notifiche nella barra delle applicazioni. Ciò potrebbe essere correlato all'avanzamento del download o alle notifiche direttamente dalla barra delle applicazioni. Magari ciò permette agli utenti di chiudere Edge dall'esecuzione in background direttamente dalla barra delle applicazioni. L'idea sembra essere quella di abilitare l'accesso a livello di barra delle applicazioni alle funzionalità di Edge su Windows 11. Tuttavia, non è ben chiaro di cosa si tratti.

Microsoft Edge: in arrivo possibili funzionalità AI per i preferiti

Altri flag individuati da Windows Latest sono msEdgeAutofillShowMlSupressLevo e msEdgeAutofillShowMlAndLevo. Non è chiaro cosa significhi Levo, ma potrebbe essere uno di quei piccoli modelli linguistici. Ciò sembra indicare un apprendimento automatico migliorato nel riempimento automatico di Microsoft Edge. Il browser potrebbe utilizzare suggerimenti più intelligenti per i dettagli di accesso, le carte di credito o gli indirizzi. Tra le possibili novità di Edge vi sono anche msFavoritesRemoteEmbeddings e msFavoritesLocalEmbeddings, due flag che si riferiscono ai preferiti del browser. Ad esempio, potrebbe trattarsi di segnalibri "più intelligenti" che consentono di cercare il contesto anziché solo titoli/URL. Vale la pena notare che queste funzionalità individuate ad oggi rimangono soltanto sperimentali. Vi è anche la possibilità che non vengano mai integrate nella versione stabile di Microsoft Edge. Tutto dipenderà dai test effettuati dall’azienda di Redmond.