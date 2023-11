Microsoft Copilot arriverà presto su Windows 10

L’assistente basato sull’intelligenza artificiale Microsoft Copilot è stato introdotto qualche mese fa su Windows 11 22H2 (e in seguito sulla versione 11 23H2). L’azienda di Redmond ha adesso annunciato che anche gli utenti Windows 10 22H2 potranno testare Copilot, iscrivendosi al canale Preview della versione aziendale di Insider. In un secondo momento, l’assistente AI verrà gradualmente implementato anche nelle versione Home e Pro. Nel suo blog, l’azienda di Redmond ha dichiarato che “"Copilot è attualmente disponibile in anteprima. Continueremo a sperimentare nuove idee e metodi utilizzando il tuo feedback”. Tuttavia, Microsoft ha specificato che “la data di fine del supporto di Windows 10 del 14 ottobre 2025 rimane invariata”.

Come attivare Copilot su Windows 10

Una volta scaricato l’aggiornamento, gli utenti possono avviare Copilot facendo clic sull'icona Copilot all'estremità della barra delle applicazioni. Fatto ciò, si aprirà una finestra di chat in cui sarà possibile digitare le proprie query. Proprio come la versione attuale del sistema, anche Copilot nel precedente sistema l'assistente supporterà le interazioni vocali. L'utente potrà attivare la funzione cliccando sull'icona del microfono nella finestra della chat. Sebbene simili all'esperienza Windows 11, non tutte le funzionalità di Copilot saranno disponibili in Windows 10 (ad esempio, non sarà possibile aprire app o personalizzare le preferenze).

La versione in anteprima di Copilot per il vecchio sistema sarà disponibile in alcuni paesi specifici (Nord America e parti dell'Asia e del Sud America). In un secondo momento verrà integrato a livello globale. Inoltre, Microsoft ha specificato che i sistemi che eseguono le edizioni Pro, Enterprise ed Education di Windows 10 non supporteranno Copilot al lancio della funzione. L'arrivo di Copilot sul sistema conferma un recente rapporto del sito Windows Central che ha rivelato i piani di Microsoft per ampliare sostanzialmente la portata degli utenti di Copilot integrando l'assistente AI nei sistemi Windows 10.