Microsoft svela i nuovi servizi AI di Copilot a Ignite 2023

Microsoft ha annunciato tre nuovi strumenti AI al suo evento Ignite 2023: Copilot Azure, Copilot for Service e Copilot in Dynamics 365 Guides. L’azienda ha inoltre lanciato Copilot Studio, una piattaforma che offre dei tool per connettere Copilot per Microsoft 365 ad app di terze parti. Copilot Azure, già disponibile in anteprima, si pone come un competitor di Duet AI di Google Cloud. Si tratta di un assistente basato su chat per i clienti cloud, in grado di suggerire configurazioni per app e ambienti e aiutare nella risoluzione dei problemi identificando potenziali soluzioni. Copilot for Service è invece un'app AI progettata per l'assistenza clienti. Si integra con software di gestione CRM, tra cui Microsoft Dynamics 365, Salesforce, SAP, Workday e ServiceNow per rispondere a domande relative alle vendite non solo. Copilot for Service sarà disponibile in anteprima pubblica da dicembre, al prezzo di 50 dollari al mese per utente.

Microsoft: le novità di Copilot in Dynamics 365 Guides e Copilot Studio

Copilot in Dynamics 365 Guides potrebbe essere uno dei progetti Copilot più ambiziosi dell’azienda di Redmond. Progettato per funzionare al meglio sulle cuffie Microsoft HoloLens 2, con supporto per dispositivi mobile, Copilot in Dynamics 365 Guides sfrutta l'intelligenza artificiale generativa per riassumere informazioni potenzialmente utili ai lavoratori e tradurre tali riepiloghi in sovrapposizione alle apparecchiature che stanno utilizzando. Come riporta Microsoft, il lavoratore può chiedere Copilot in Dynamics 365 Guides ad esempio “Seguimi attraverso i passaggi per smontare questa unità di filtraggio”. L’assistente AI riconoscerà ciò a cui si fa riferimento o a cosa viene indicato e fornirà risposte, proiettando istruzioni sul display heads-up di HoloLens 2. I modelli di intelligenza artificiale generativa OpenAI alla base del servizio sono in grado di decifrare cosa inquadra la fotocamera di HoloLens 2 e mostrano le informazioni (o addirittura leggono riepiloghi ad alta voce) per chiarire passaggi e soluzioni particolari.

Copilot Studio è l’ultimo annuncio di Microsoft, ma non per importanza. Questo servizio dedicato alle aziende permette a qualsiasi utente di creare un assistente personalizzato, ad esempio un chatbot per la gestione delle spese, descrivendolo in linguaggio naturale. I clienti possono creare assistenti che filtrano set di dati specifici per team o utenti particolari. Oppure possono connettere un assistente ad un servizio di automazione o plug-in di terze parti per avviare azioni o un workflow. Una volta finalizzati in Copilot Studio, gli assistenti possono essere distribuiti su una vasta gamma di canali, inclusi siti web e piattaforme social. Copilot Studio basato sul web è già disponibile in anteprima pubblica per gli abbonati a Copilot for Microsoft 365.