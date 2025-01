Microsoft: confermato bug con update Windows di gennaio 2025

Il 14 gennaio scorso, Microsoft ha rilasciato i primi aggiornamenti Patch Tuesday per le versioni supportate di Windows 10 e Windows 11. La maggior parte dei computer dovrebbe installare le patch più recenti senza problemi. Tuttavia, alcuni utenti che hanno installato dei particolari software potrebbero incontrare problemi nella fase offline. Nel documento di supporto ufficiale, Microsoft ha avvisato gli utenti che il software Citrix non sta andando bene con gli aggiornamenti di gennaio. Secondo Microsoft, gli utenti con "certi componenti Citrix" potrebbero avere problemi a completare l’installazione degli aggiornamenti di sicurezza di Windows di gennaio 2025.

In particolare, il bug riguarda i PC con Citrix Session Recording Agent versione 2411, rilasciato il mese scorso. L’azienda ricorda inoltre che: “i dispositivi interessati potrebbero inizialmente scaricare e applicare correttamente l'aggiornamento di sicurezza di Windows di gennaio 2025, ad esempio tramite la pagina Windows Update in Impostazioni. Tuttavia, quando si riavvia il dispositivo per completare l'installazione dell'aggiornamento, viene visualizzato un messaggio di errore con un testo simile a ‘Qualcosa non è andato come previsto. Non preoccuparti, annullamento delle modifiche’. Il dispositivo tornerà quindi agli aggiornamenti di Windows precedentemente presenti sul dispositivo”.

Microsoft: la soluzione temporanea di Citrix

La buona notizia è che il problema non riguarda gli utenti standard. Citrix Session Recording Agent è infatti un componente di una suite software per l'acquisizione, il monitoraggio e l'analisi delle sessioni utente in un ambiente Citrix. Per questo motivo non è comune sui dispositivi personali. Citrix e Microsoft stanno lavorando a una risoluzione definitiva, tuttavia al momento sono disponibili soltanto mitigazioni temporanee. Citrix ha pubblicato un documento di supporto che descrive come interrompere il Session Recording Monitor Service e riavviarlo una volta completato il processo di aggiornamento. Gli utenti possono fare tutto manualmente o con l'aiuto dei comandi PowerShell/Command Prompt. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web ufficiale di Citrix Support. Infine, è bene chiarire che il bug riguarda tutti i sistemi supportati: Windows Server 2019/2022/2025, Windows 11 24H2/23H2/22H2 e Windows 10 22H2.