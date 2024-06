Microsoft: campagne hacker russe per sabotare le Olimpiadi 2024

Microsoft ha segnalato che alcuni cybercriminali con sede in Russia stanno intensificando le campagne per cercare di interrompere le Olimpiadi 2024 di Parigi. Le campagne si baserebbero soprattutto sulla disinformazione sui social media. In un post sul blog, il Microsoft Threat Analysis Center (MTAC) afferma che i gruppi con sede in Russia etichettati come Storm-1679 e Storm-1099 hanno lanciato campagne di disinformazione sulle Olimpiadi del 2024. Oltre all’evento, gli hacker hanno attaccato la Francia, il presidente Emmanuel Macron e il Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

Olimpiadi 2024: gli obiettivi della campagna di disinformazione russa

L’azienda di Redmond afferma che queste campagne hanno due obiettivi principali. Il primo è cercare di denigrare il CIO. Microsoft ha affermato che tutto ciò è iniziato nel giugno 2023 con un film falso intitolato Olympics Has Fallen. Il gruppo Storm-1679 è presumibilmente responsabile della pubblicazione di questo film su Telegram. Come riportato da Microsoft: “utilizzando un falso audio generato dall'intelligenza artificiale che impersonava l'attore Tom Cruise per implicare la sua partecipazione, il film denigrava la leadership del CIO. L’uso di abili effetti speciali generati dal computer e di un’ampia campagna di marketing, comprese false sponsorizzazioni da parte di media e celebrità occidentali, indica un aumento significativo di abilità e impegno rispetto alla maggior parte delle campagne di Influence Operations (IO).

L’altro obiettivo di questi gruppi è creare l’impressione che i terroristi intendano attaccare le Olimpiadi di Parigi 2024. L’azienda di Redmond ha affermato che questi gruppi hanno pubblicato video sui social media utilizzando false affermazioni secondo cui molte persone avrebbero restituito i loro biglietti per le Olimpiadi 2024 a causa dei timori di terrorismo. Online si sono diffusi anche falsi comunicati stampa. Questi riportano falsamente che la CIA avrebbe informato le persone di non assistere alle partite a causa di attacchi terroristici. L'MTAC afferma che questo tipo di campagne di disinformazione probabilmente aumenteranno nelle settimane precedenti i Giochi Olimpici, che inizieranno ufficialmente il 26 luglio. Microsoft ricorda inoltre che questi gruppi russi utilizzeranno bot e account social automatizzati per diffondere false storie sull'evento.