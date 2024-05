Copilot: il chatbot approda su Telegram ma con delle limitazioni

Microsoft Copilot, il chatbot basato sull'intelligenza artificiale, è sbarcato su Telegram, la popolare piattaforma di messaggistica. Questo strumento innovativo permette agli utenti di interagire con un'intelligenza artificiale direttamente all'interno dell'app, ponendole domande e ricevendo risposte o suggerimenti.

Per utilizzare Copilot su Telegram, è necessario aprire l'app sul proprio dispositivo, cliccare sul link ufficiale di Copilot e completare il processo di registrazione fornendo il proprio numero di telefono. Una volta effettuata la registrazione, gli utenti possono iniziare a sfruttare le diverse funzionalità offerte da Copilot.

Copilot è in grado di rispondere a domande su svariati argomenti, come consigli su film o serie TV, informazioni su eventi o notizie. Inoltre, può generare codice, aiutando i programmatori a scrivere codice fornendo suggerimenti e correggendo errori. Può anche svolgere compiti pratici come impostare promemoria, scrivere email o tradurre testi. Queste funzionalità rendono Copilot un assistente versatile e utile per una vasta gamma di esigenze.

Le limitazioni di Copilot su Telegram

Tuttavia, Copilot su Telegram ha una limitazione importante: gli utenti possono porre al chatbot solo 30 domande al giorno. Superato questo limite, l'accesso al servizio viene sospeso fino al giorno successivo. Questa restrizione può essere frustrante per chi ha bisogno di un uso intensivo del chatbot, ma rappresenta un equilibrio tra l'accessibilità del servizio e la gestione delle risorse.

Dunque, l'arrivo di Copilot su Telegram rappresenta un passo interessante nell'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle piattaforme di messaggistica. Nonostante le limitazioni attuali, come il limite di 30 domande al giorno e la necessità di registrazione con il numero di telefono, il chatbot ha il potenziale per essere uno strumento utile per molti utenti.

Staremo a vedere come sarà accolto dall'utenza di Telegram che, a differenza di quella di altre piattaforme di messaggistica (es. WhatsApp) è un'utenza maggiormente consapevole dal punto di vista tecnologico e di quelli che sono gli aggiornamenti dal mondo software e delle app.