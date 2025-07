Microsoft Authenticator, backup su iCloud senza account Microsoft: cosa cambia per aziende e utenti

Con un’importante svolta nella gestione delle credenziali digitali, Microsoft Authenticator si prepara a introdurre una novità attesa da tempo dagli utenti Apple: il backup delle informazioni tramite backup iCloud senza più la necessità di ricorrere a un account Microsoft personale.

Questa innovazione, che sarà progressivamente distribuita tra settembre 2024 e ottobre 2025, punta a semplificare radicalmente l’esperienza d’uso sia in ambito aziendale che privato, allineandosi alle richieste di sicurezza e praticità sempre più pressanti nel panorama digitale attuale.

Cosa cambia

Fino ad oggi, il salvataggio dei dati dell’app su iOS 16 richiedeva obbligatoriamente l’accesso con un account Microsoft personale, un passaggio che spesso si rivelava un ostacolo soprattutto per chi utilizza dispositivi forniti dall’azienda o gestiti in modo centralizzato.

Con la nuova soluzione, invece, sarà sufficiente affidarsi all’account iCloud Keychain già configurato sul dispositivo Apple, eliminando così la necessità di creare o utilizzare profili personali aggiuntivi e offrendo una maggiore integrazione con l’ecosistema Apple.

La novità per le aziende che fanno uso di Apple ID

La novità si rivela particolarmente strategica per le aziende che fanno uso di Apple ID sui device dei propri dipendenti. In questi contesti, il backup verrà effettuato tramite i profili gestiti, assicurando una netta separazione tra dati aziendali e personali. Questo aspetto non solo rafforza la sicurezza, ma agevola anche la conformità alle normative e alle policy interne, rispondendo così alle esigenze di quelle organizzazioni che devono rispettare elevati standard di sicurezza e gestione dei dati.

I dati oggetto di backup saranno limitati agli elementi essenziali: nomi degli account e segreti TOTP (Time-based One-Time Password), fondamentali per la generazione dei codici di autenticazione due fattori. Microsoft ha chiarito che nessun altro dato sensibile verrà incluso, riducendo al minimo i rischi legati alla privacy e alla sicurezza delle informazioni personali e aziendali.

Sarà necessario un dispositivo aggiornato

Per poter usufruire di questa funzionalità, gli utenti dovranno disporre di un dispositivo aggiornato almeno a iOS 16 e assicurarsi che siano attivi sia iCloud sia iCloud Keychain. Una volta configurato il sistema, il backup dei dati avverrà in modo automatico e trasparente, consentendo un ripristino rapido e sicuro su un nuovo dispositivo semplicemente accedendo con lo stesso account Apple. Questa modalità elimina complessità tecniche e riduce drasticamente i tempi di inattività in caso di sostituzione o perdita del device.

Modalità di implementazione

Un altro elemento di rilievo riguarda la modalità di implementazione della novità: l’aggiornamento sarà distribuito automaticamente tramite l’app Microsoft Authenticator, senza richiedere alcun intervento manuale da parte degli amministratori IT.

Gli utenti riceveranno una notifica all’interno dell’applicazione che li informerà della disponibilità delle nuove opzioni di backup, garantendo così una transizione fluida e senza interruzioni nell’operatività quotidiana.