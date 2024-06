Microsoft annuncia migliorie per giochi su Windows 11 24H2 Arm

Microsoft ha recentemente pubblicato nuovi dettagli su alcuni miglioramenti e ottimizzazioni relativi ai giochi. Inoltre, ha anche svelato alcune funzionalità che Microsoft ha in serbo per tali dispositivi Copilot+ basati su Arm. In un post sul blog sul sito web degli sviluppatori Microsoft, la società ha discusso di tecnologie come l'emulatore Prism, BattleEye Anti-cheat e altro ancora. Ha anche brevemente menzionato la Super Risoluzione Automatica (AutoSR).

Innanzitutto, Microsoft ha spiegato i vantaggi derivanti dall'utilizzo dell'emulatore Prism. Secondo l’azienda: “Prism funziona in modo trasparente ogni volta che apri un'app x86 o x64 su un dispositivo Windows 11 basato su Arm. Questo converte il codice x86 o x64 nel set di istruzioni Arm64, senza lavoro aggiuntivo richiesto agli sviluppatori. Dato che molti dei giochi di oggi sono x86 o x64, Prism sblocca un ampio catalogo di giochi che funzionano alla grande su Arm in emulazione”. Come prova di ciò, l'azienda ha pubblicato un video di Baldur's Gate 3 in esecuzione su un PC Qualcomm Snapdragon X con l'aiuto di Prism.

Microsoft: BattlEye è totalmente compatibile con Windows 11 24H2

Oltre a Prism, Microsoft ha parlato anche del supporto anti-cheat su Windows 11 24H2 per Arm. Il gigante della tecnologia afferma che tutte le principali soluzioni anti-cheat come Denuvo, Welbia e BattlEye funzioneranno con Windows su Arm. L'azienda ha parlato specificatamente anche del supporto anti-cheat di BattlEye. Secondo Microsoft: “soluzioni anti-cheat come BattlEye, Denuvo Anti-Cheat e Wellbia XIGNCODE3 / UNCHEATER ora supportano tutte Windows on Arm! Il supporto anti-cheat su Arm significa che i giocatori possono godersi i loro titoli preferiti in modo sicuro ed equo, sui PC Copilot+.

BattlEye, una delle principali soluzioni anti-cheat nel settore dei giochi, ha esteso il suo supporto ad Arm... Con il supporto di BattlEye su Arm, molti giochi popolari che utilizzano esclusivamente BattlEye sono ora completamente compatibili con i dispositivi basati su Arm”. BattlEye sarà supportato nell'aggiornamento Windows 11 24H2, versione[sic] 26100.863. Come nel caso precedente, l’azienda ha mostrato una demo di Tom Clancy's Rainbow Six Siege per spiegare meglio le novità di BattlEye.