Microsoft dice addio a WordPad dopo 28 anni di onorato servizio

Ogni storia ha un inizio e una fine. Quella di WordPad è ormai giunta al capolinea. L’app di scrittura e di editing alternativa a Microsoft Word sarà infatti presto rimossa da Windows. Da ormai qualche anno, la maggior parte degli utenti sembra aver smesso di utilizzare WordPad, preferendo altri software specifici, come ad esempio Writer di OpenOffice. Ciò avrebbe portato Microsoft a prendere questa drastica decisione, eliminando un programma considerato ormai superfluo.

WordPad: le alternative proposte da Microsoft

WordPad è uno dei software storici di Microsoft. Disponibile a partire da Windows ’95, Questo programma è stato da sempre la principale alternativa gratuita a Word, anche perché installato di default nel sistema operativo. Lo scorso 1° settembre, il colosso statunitense ha avvisato i propri utenti, annunciando sul proprio blog ufficiale che “WordPad non sarà più aggiornato e verrà rimosso in una futura versione di Windows”. Microsoft ha inoltre consigliato l’utilizzo di Word per la creazione di documenti in formato rich text (.doc e .rft) o il Notepad per testi semplici, da salvare in .txt.

L’addio a WordPad era già nell’aria da un po’ di tempo. Nonostante sia ancora presente di default nel sistema operativo, Microsoft ha reso questo programma opzionale già nel febbraio 2020, con il rilascio della Windows 10 Insider Build 19551. Infatti, a differenza di altri programmi di default, quest’app può essere disinstallata dalle impostazioni (accedendo alla scheda delle app e poi cliccando su “Funzionalità facoltative”). Microsoft non ha ancora svelato da quando WordPad non sarà più disponibile su Windows, limitandosi a indicare una generica “futura versione”. Inoltre, non è chiaro se WordPad sarà presente sul Microsoft Store oppure no (è poco probabile visto che non dovrebbe più ricevere aggiornamenti). Per avere una risposta certa a questi quesiti, non resta altro che attendere ulteriori comunicati ufficiali da parte dell’azienda di Redmond.