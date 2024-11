Microsoft: accesso unificato ai dati con Fabric API per GraphQL

Microsoft ha annunciato la disponibilità generale della Fabric API per GraphQL, una piattaforma che offre un accesso unificato e semplificato ai dati attraverso endpoint GraphQL. L'obiettivo di questa nuova tecnologia è quello di facilitare lo sviluppo di applicazioni moderne che necessitano di integrare informazioni provenienti da più fonti. Dovrebbe così ridursi la complessità dei progetti migliorandone nel contempo le prestazioni.

Cosa offre Fabric API per GraphQL

La Fabric API si basa su GraphQL, una tecnologia che permette agli sviluppatori di specificare con precisione quali dati recuperare. Si evitano così richieste ridondanti e inefficienze tipiche delle interfacce REST tradizionali. Grazie a questa capacità le applicazioni possono ottenere solo i dati necessari al task richiesto, migliorando i tempi di risposta e riducendo il carico di lavoro sul back-end.

Una caratteristica distintiva della Fabric API è la sua capacità di connettersi a diverse fonti di dati, come per esempio database relazionali come MySQL, soluzioni NoSQL e data warehouse aziendali. Questa interfaccia centralizzata permette di aggregare informazioni provenienti da diversi sistemi, semplifica quindi il lavoro degli sviluppatori e delle aziende data driven.

Microsoft: più sicurezza per i dati

Microsoft ha progettato l'API con un particolare focus sulla sicurezza. Essa include funzionalità avanzate di autenticazione e autorizzazione, in questo modo solo gli utenti autorizzati possano accedere ai dati. Inoltre la Fabric API supporta la conformità a standard aziendali e normativi, rendendolo una scelta affidabile per le organizzazioni alla ricerca del massimo livello possibile di compliance.

Un ulteriore vantaggio è la sua flessibilità, gli sviluppatori possono infatti personalizzare l'API per rispondere a esigenze specifiche. Aggiungendo per esempio della logica personalizzata o configurando l'accesso ai dati in base alle varie necessità. Questo la rende una soluzione scalabile per progetti di qualsiasi complessità dove combinare efficienza, sicurezza e facilità d'uso che la rendono uno strumento ideale per le realtà che desiderano ottenere più valore dai propri dati.