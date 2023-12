Microsoft a lavoro su Surface con design rinnovato, chip AMR e AI

Qualche settimana fa era emerso un rapporto sui piani di Microsoft di rilasciare il nuovo client Windows intorno alla metà del 2024. Tuttavia, mancavano informazioni sull’hardware. Tuttavia, secondo un nuovo report svelato da Windows Central, Microsoft sarebbe già progettando dei Surface Pro e Laptop di nuova generazione. L'annuncio previsto per la prima metà del 2024. Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 apporteranno notevoli cambiamenti a 360 gradi. Per la prima volta, Microsoft dovrebbe rilasciare più computer Surface con processori ARM. Fonti interne all’azienda affermano che i prossimi computer saranno disponibili anche con chip Intel di 14a generazione “Meteor Lake” e Qualcomm Spandragon X Series. In precedenza, i processori ARM erano disponibili solo nella gamma Surface Pro. Le versioni Intel e Qualcomm saranno fornite in bundle con unità di elaborazione neurale (NPU) utili per ottimizzare le attività dipendenti dall’intelligenza artificiale.

Microsoft: le possibili novità di Surface Pro 10 e Surface Laptop 6

Il Surface Pro di decima generazione avrà nuovi chip e aggiornamenti lato display, con un migliore supporto HDR con luminosità massima più elevata, un nuovo rivestimento antiriflesso e angoli arrotondati. Microsoft sta anche sperimentando modelli a basso costo che presentano una risoluzione del display inferiore (da 2880x1920 a 2160x1440). Ulteriori modifiche nel Surface Pro 10 includeranno il supporto NFC per gli utenti commerciali, una fotocamera frontale rielaborata con un obiettivo più ampio, nuovi colori e una cover con tasti aggiornata con un pulsante Copilot dedicato. Per quanto riguarda il Surface Laptop "6", ci si aspetta cornici più sottili e angoli arrotondati, due dimensioni di display, più porte (almeno due USB-C, una USB-A e Surface Connect) e un nuovo touchpad tattile. Inoltre, il computer avrà un pulsante dedicato per attivare Copilot.

Come già anticipato, Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 dovrebbero essere rilasciati nel 2024. Tuttavia, l’azienda di Redmond sta anche lavorando su un nuovo Surface Laptop Go e sul successore di Surface Laptop Studio 2 (previsto per il 2025). Inoltre, Microsoft sta sperimentando anche l'idea di espandere la gamma Surface Pro con un modello da 11 pollici e di offrire il nuovo Surface Pro/Laptop con vecchio design, ma hardware aggiornato (per i clienti commerciali). Purtroppo, non ci sono informazioni sul possibile ritorno di dispositivi come Surface Duo o Neo. Senza Panos Panay (passato ora ad Amazon), sembra che sia Microsoft stia investendo le sue risorse del settore Surface su dispositivi consolidati e a basso rischio.