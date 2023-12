Copilot: Dell mostra concept sull’utilizzo dell’AI su Windows 11

Il più grande aggiornamento di Windows 11 nel 2023 è stato senza dubbio l'aggiunta di Copilot (ex Bing Chat). Il chatbot con intelligenza artificiale generativa, testato anche dai membri di Windows Insider per Windows 10, viene commercializzato da Microsoft come qualcosa di più di un semplice assistente digitale simile a Cortana. Infatti, il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha recentemente affermato che Copilot sarà “il punto di ingresso dell'intelligenza artificiale su PC”. Tuttavia, sembra che i produttori di computer stiano proponendo nuove idee su come una funzionalità di intelligenza artificiale generativa come Copilot potrebbe essere utilizzata nei futuri PC Windows. Ad esempio, nelle scorse ore, il sito web Gizmodo ha pubblicato un articolo su un recente concept di Dell che mostrava un’AI capace di semplificare la modifica delle impostazioni su PC. Questa demo include modelli di Windows 11 in esecuzione con funzionalità avanzate simili a Copilot.

Microsoft Copilot: uno strumento utile per semplificare l’uso di Windows 11

Nel suo concept, Dell ha mostrato come impostare un'icona Copilot sulla barra delle applicazioni di Windows 11. Cliccando su tale icona è possibile consentire agli utenti di digitare o pronunciare istruzioni. Questi suggerimenti potrebbero essere utilizzati per chiedere a Copilot di visualizzare i controlli di luminosità o vedere quale versione del driver grafico è stato installato. Tutto ciò in modo semplice, senza sfogliare menu e opzioni di impostazione per trovarli sul PC. In un altro concept di Windows 11, Dell ha mostrato come Copilot potrebbe essere in grado di configurare automaticamente le impostazioni di sicurezza WiFi. Ciò è utile quando si tenta di accedere a un WiFi pubblico. Gli utenti possono digitare o parlare a Copilot e chiedergli di far funzionare il proprio PC con le prestazioni più veloci possibili. Tale comando viene quindi eseguito da Copilot in modo automatico, sempre senza che l'utente debba apportare tali modifiche manualmente.

Bisogna comunque notare che la demo di Windows 11 di Dell non significa Microsoft sia già a lavoro per espandere il suo assistente in questa direzione. Si tratta semplicemente un possibile sguardo a ciò che Copilot potrebbe fare nelle future versioni di Windows. Tuttavia, il fatto che Dell abbia realizzato questo concept dell’assistente AI di Windows 11 con dimostra che almeno uno dei principali produttori di PC ha alcune idee su come potrebbero essere utilizzate le nuove funzionalità di intelligenza artificiale. Tutto ciò potrebbe essere uno spunto utile per Microsoft e per l’evoluzione di Copilot su Windows 11 e sistemi operativi successivi. L’azienda di Redmond metterà mai in pratica tali consigli?