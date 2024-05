Microsoft 365 Roadmap: novità per Teams, Loop e OneDrive

Come ogni settimana, l’azienda di Redmond ha rilasciato alcune novità riguardanti la Microsoft 365 Roadmap. Le funzionalità in arrivo riguardano come sempre l’app Teams, ma sono attese anche alcune interessanti integrazioni in altre app. Per quanto concerne la versione desktop Microsoft Teams, il prossimo meso verrà introdotta una funzionalità di anteprima di file. Come riportato sul sito ufficiale della Microsoft 365 Roadmap: “Quando condividi documenti (Word, Excel, PowerPoint e PDF) nella chat o nella conversazione del canale, puoi vedere un'immagine in miniatura del file nel thread. Ciò ti consente di visualizzare in anteprima il contenuto del file senza aprirlo e di trovare rapidamente il file che ti serve”. Ma non è tutto. Sempre a giugno, gli utenti desktop di Teams potranno anche rinominare il canale generale per il proprio team. A luglio, invece, gli utenti vedranno una barra di intestazione semplificata sia su Teams per desktop sia per Mac.

Microsoft 365 Roadmap: funzionalità Copilot su Loop e cartelle condivise su OneDrive

Le novità della Microsoft 365 Roadmap non riguardano soltanto Teams. L’azienda ha infatti annunciato alcune funzioni anche per Loop e OneDrive. A maggio, infatti, chi utilizza lo strumento di collaborazione Microsoft Loop potrà utilizzare nuova funzionalità basata su Copilot. Come riportato sul sito di Microsoft: “Collabora con Copilot per passare da una pagina vuota a un documento strutturato pronto per la collaborazione il più rapidamente possibile. Inizia da zero o seleziona una pagina o un modello esistente come punto di partenza e Copilot potrà modificarlo per l'attività da svolgere”.

Infine, a giugno OneDrive per web vedrà una modifica all'esperienza delle cartelle condivise. Secondo il sito di Microsoft: “quando un utente apre una cartella condivisa in OneDrive, viene portato a una visualizzazione di quella cartella all'interno di OneDrive dei condivisori. Nella nuova esperienza, l'apertura di una cartella condivisa porterà l'utente alla cartella condivisa nella visualizzazione Persone del proprio OneDrive. Questa visualizzazione, organizzata per persone, mostra e consente l'accesso a tutti i file e le cartelle che sono stati condivisi con l'utente”. Per scoprire le altre interessanti funzionalità in arrivo per le app di Microsoft, bisognerà attendere l’aggiornamento della Roadmap, previsto per la prossima settimana.