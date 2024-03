Microsoft 365 Basic: annunciate novità per OneDrive

Nel gennaio 2023, Microsoft ha annunciato Microsoft 365 Basic. Questo nuovo piano, disponibile a 1,99 dollari al mese, che offre vantaggi come Outlook senza pubblicità e 100 GB in OneDrive. Recentemente Microsoft ha annunciato di voler espandere il piano Basic con diverse funzionalità di sicurezza che in precedenza erano disponibili solo per gli abbonati ai più costosi Microsoft 365 Personal e Family. Le nuove aggiunte al piano Microsoft includono diverse novità, che vanno dal rilevamento dei ransomware alle cartelle offline sui device mobile.

Microsoft 365 Basic: le novità dell’aggiornamento in dettaglio

Come accennato, la prima delle novità di Microsoft riguarda il rilevamento e la protezione da ransomware. OneDrive può monitorare lo spazio di archiviazione per potenziali segnali di ransomware, come crittografia, modifica e altro. Una volta rilevato, OneDrive invia una notifica con le istruzioni di ripristino. La seconda concerne il Vault personale espanso. Fino ad oggi gli utenti potevano archiviare fino a tre soli file nel proprio Vault personale e una cartella speciale con ulteriore autenticazione a due fattori. Con il nuovo aggiornamento è possibile archiviare un numero qualsiasi di file nel proprio Vault personale. Altra novità sono i link protetti da password e con scadenza: gli abbonati possono ora proteggere i file condivisi con password e impostare date di scadenza per un'esperienza di condivisione più sicura e controllata. Infine, le app mobili OneDrive renderanno file e cartelle disponibili per l'utilizzo offline.

Le nuove funzionalità di sicurezza sono disponibili oggi per tutti gli abbonati a Microsoft 365 Basic. Arvind Mishra, Principal Product Manager di OneDrive Consumer Growth, in merito all’aggiornamento ha dichiarato “Che tu stia salvaguardando le tue foto di famiglia, gestendo i tuoi progetti personali o semplicemente godendo della facilità di accesso ai tuoi file ovunque e in qualsiasi momento, Microsoft 365 Basic si evolve con te. Contribuisce a garantire che la tua vita digitale sia sicura, privata e perfettamente connessa. Apprezziamo te, i nostri abbonati a Microsoft 365 Basic, e siamo entusiasti di continuare a migliorare la tua esperienza”. Per ulteriori dettagli sulle nuove funzionalità di sicurezza di OneDrive per gli abbonati a Microsoft 365 Basic è possibile consultare il forum della Tech Community.