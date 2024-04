Microsoft 365 Roadmap: funzionalità di Designer presto su Office

L’azienda di Redmond ha introdotto alcune novità nella sua Microsoft 365 Roadmap settimanale, dedicate a Teams, Outlook ma soprattutto a Office. Ad esempio, a partire da giugno, Word integrerà le funzionalità di Designer su quasi tutte le piattaforme. Questa piattaforma permette la creazione di immagini generate dall'intelligenza artificiale di Microsoft con l'aiuto di Copilot. Come riportato sul sito della Roadmap: “Copilot in Word ora si integra con Designer per aiutarti a trovare l'immagine perfetta o creare un banner per dare vita al tuo documento”. Designer è disponibile nelle versioni Windows, macOS, web e iOS di Word. Sul sito della Microsoft 365 Roadmap non è ancora presente alcun elenco per Designer in arrivo nell'app Android Word. Tuttavia, questa potrebbe essere disponibile dai prossimi mesi.

Microsoft 365 Roadmap: le altre novità per Office, Teams e Outlook

Un'altra funzionalità relativa a Copilot che verrà aggiunta alle piattaforme Word ad aprile riguarda l'integrazione della ricerca Bing. Gli utenti potranno infatti usare il chatbot senza dover uscire dall’app. Questa funzionalità sarà disponibile nelle edizioni desktop, macOS e web di Word. Tali versioni dell'app, ad aprile integreranno anche funzionalità di ricerca integrate basate su Copilot Graph. A maggio, le versioni desktop e Mac di Word aggiungeranno anche la funzionalità Draft with Copilot (Bozza con Copilot). L’assistente AI di Microsoft farà anche parte di un aggiornamento web per Excel a maggio. Come riportato sul sito ufficiale dell’azienda, questo riguarda il: “Supporto aggiuntivo per formati condizionali complessi oltre agli operatori base superiore e inferiore o condizionali. Ad esempio, Copilot analizza due fattori quando evidenzia tutte le righe in cui il prodotto è biciclette e le vendite sono superiori a 100”.

A giugno, il nuovo Outlook per Windows e il per il web riceveranno alcune nuove scorciatoie da tastiera per copiare e incollare. Secondo la Microsoft 365 Roadmap: “gli utenti potranno copiare e incollare le e-mail in Outlook utilizzando le scorciatoie Ctrl + C e Ctrl + V. Ciò permetterà loro di trasferire rapidamente le e-mail nella cartella desiderata, semplificando il flusso di lavoro e migliorando la produttività”. Infine, l'app Microsoft Teams Calls otterrà alcune funzionalità AI a giugno per tutte le piattaforme. Tale piattaforma offrirà action item e note generate dall’AI dalle chiamate. In questo modo gli utenti potranno prestare attenzione alle conversazioni e risparmiare tempo nel coordinare i passaggi successivi. Il riepilogo intelligente delle chiamate funzionerà sia per le chiamate VoIP che per quelle PSTN. Infine, verranno generati anche riepiloghi dalle chiamate per le quali è stata abilitata la trascrizione.