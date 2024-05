Microsoft 365 Roadmap: Copilot arriva su OneNote per iPad

Il sito della Microsoft 365 Roadmap è stato nuovamente aggiornato. Tuttavia, a differenza della settimana scorsa, sono poche novità introdotte. Una nuova funzionalità interessante è l’introduzione dell'assistente AI Copilot nell'app OneNote per il tablet iPad di Apple. Tuttavia, secondo Microsoft tale novità non verrà implementata fino a dicembre 2024. Come riportato nella descrizione sul sito della roadmap: “OneNote Copilot su iPad è il tuo assistente intelligente che trasforma il modo in cui interagisci con le tue note. Con semplici comandi in linguaggio naturale, Copilot ti aiuta a comprendere, riassumere e riscrivere le note per maggiore chiarezza e scopo. È progettato per funzionare perfettamente su iPad, offrendo un'esperienza di chat contestuale che ti consente di svolgere le attività più velocemente che mai. Che tu stia preparando una riunione o organizzando i tuoi pensieri, OneNote Copilot su iPad è il partner perfetto per aumentare la produttività e la creatività in movimento”.

Microsoft 365 Roadmap: le altre novità in arrivo nei prossimi mesi

Microsoft aggiungerà inoltre una nuova funzionalità a tema Copilot a Microsoft 365 Chat e Teams entro la fine di maggio. Secondo la roadmap: “Catch-up è una nuova esperienza in Copilot che mira ad aiutare in modo proattivo gli utenti a recuperare il ritardo e ad agire su aggiornamenti importanti. Contiene un gruppo di carte. Ogni scheda ha un aggiornamento relativo a una riunione o un documento importante. Funzionerà in M365chat e Teams Copilot. Viene visualizzato come una scheda nella home page”. Inoltre, sempre a maggio, Copilot verrà aggiunto anche a Microsoft Form. Come riportato sul sito della Microsoft 365 Roadmap: “Copilot in Forms assiste i proprietari dei moduli consigliando canali di distribuzione e impostazioni ottimali per l'invio di moduli o quiz. Ciò include l’utilizzo di e-mail, social media e codici QR per massimizzare i vantaggi di moduli e quiz digitali”.

Il prossimo luglio su Outlook verrà integrata una nuova funzionalità Copilot per iOS e Android. Si tratta del supporto per la generazione di temi per l’app tramite l'assistente AI. Infine, a giugno, Teams per desktop e Mac, nelle funzionalità di chat, cambierà il nome della tab File in Condiviso: “la scheda condivisa mostra tutti i file e i collegamenti inviati nella chat, facilitandone la ricerca, tutti in un unico posto. I canali non sono interessati da questa modifica”.