Outlook: correzione temporanea per risposte a e-mail crittografate

Microsoft ha condiviso una soluzione temporanea per un problema noto che impedisce ai clienti di Microsoft 365 di rispondere a messaggi di posta elettronica crittografati utilizzando il client desktop Outlook. Ciò conferma le varie segnalazioni in merito che gli utenti hanno condiviso sul forum di Microsoft negli ultimi mesi. Secondo i report, la reinstallazione di Outlook o la creazione di un nuovo profilo per l'account interessato non riescono a risolvere il problema. Come spiegato da Microsoft in un documento di supporto, il problema riguarda i clienti Microsoft 365 sulla versione Current Channel 2402 (Build 17328.20142) e successive. Inoltre, influisce solo su coloro che devono rispondere alle e-mail crittografate utilizzando Office 365 Message Encryption (OMEv2), ora noto come Microsoft Purview Message Encryption.

Outlook: come risolvere temporaneamente il bug di Outlook

Come soluzione temporanea, Microsoft afferma che è possibile ancora rispondere alle e-mail crittografate utilizzando la nuova app Outlook o Outlook Web Access (OWA). Per fare ciò, basta digitare “Prompt dei comandi” nella casella di ricerca di Windows. In seguito, si dovrà cliccare con il pulsante destro del mouse su Prompt dei comandi e fare clic su Esegui come amministratore. Successivamente, bisognerà incollare i comandi cd %programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun e officec2rclient.exe /update user updatetoversion=16.0.17231.20236 e premere Invio dopo ognuno di essi.

Il mese scorso, Microsoft ha anche ripristinato una correzione per un problema di Outlook causato dagli aggiornamenti di sicurezza di Outlook Desktop di dicembre che attivavano avvisi di sicurezza errati all'apertura dei file di calendario ICS. Di recente, la società ha anche risolto un altro problema noto che causava l'interruzione della sincronizzazione dei client desktop Outlook con i server di posta elettronica tramite Exchange ActiveSync. Infine, Microsoft ha corretto un bug che causava problemi di connessione per gli utenti di Outlook.com sia sui client di posta elettronica desktop che mobili.