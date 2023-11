Microsoft 365 Roadmap: arrivano video in streaming su Outlook

Come ogni settimana, la Microsoft 365 Roadmap si aggiorna con interessanti novità. Questa volta, una delle funzionalità più interessanti riguarda Outlook. Da dicembre 2023, la versione del client di posta dedicata agli utenti aziendali includerà una nuova funzione relativa al servizio video Stream di Microsoft. Come riportato sul blog ufficiale dell’azienda: “Stiamo introducendo la possibilità di registrare e inserire registrazioni video in streaming in Outlook sul Web e nel nuovo Outlook per Windows. Presto gli utenti potranno registrare video di loro stessi, del proprio schermo o di entrambi, direttamente da Outlook e inserire la registrazione nella propria e-mail”. Di conseguenza, Outlook introdurrà anche una nuova funzionalità per visualizzare i video in streaming nelle e-mail (sempre a partire da dicembre). Ciò significa che, se un utente riceve un’e-mail con un collegamento ad un video in streaming su Outlook, questo potrà essere visualizzato direttamente, senza uscire dall’app o dal sito.

Microsoft 365 Roadmap: le novità previste per Teams

Outlook non è l’unica app che riceverà nuovi aggiornamenti nei prossimi mesi. Anche gli utenti di Teams potranno presto provare nuove funzionalità. Tra queste, vi è Voice Isolation, annunciata allo scorso evento Ignite 2023 e apparsa sulla Microsoft 365 Roadmap, come funzionalità prevista per gennaio 2024. Voice Isolation (ovvero Isolamento vocale) migliorerà la qualità delle chiamate e delle riunioni su Teams sfruttando l’intelligenza artificiale. Quest’ultima filtrerà il rumore di fondo durante le chiamate, per fare in modo che la voce sia sempre limpida, anche se l’utente si trova in un luogo affollato. Come ricorda ancora Microsoft: “Voice Isolation è alimentato dalla tecnologia avanzata di deep learning, servizi vocali e elaborazione audio e dimostra l’impegno dell’azienda nel risolvere i problemi degli utenti con l'intelligenza artificiale e nel migliorare la qualità e l'esperienza audio”.

Un'altra funzionalità che sarà implementata a gennaio 2024 aiuterà gli utenti desktop di Teams nelle sale riunioni BYOD (Bring Your Own Device). La nuova modalità di visualizzazione condivisa offre a quest’ultimi la possibilità di estendere la riunione di Teams tramite una versione pop-out e di sola visualizzazione dello stage sullo schermo TV nelle sale riunioni BYOD. Infine, la tabella di marcia prevede anche diverse novità per l'imminente miglioramento dell'app Planner, che dovrebbe essere attuato entro i prossimi mesi.