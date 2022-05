Microsoft 365: problemi risolti con Excel, Word e Outlook

Oltre ad aver reso disponibili gli aggiornamenti per Windows 11 e gli altri suoi sistemi operativi, al fine di correggere falle di sicurezza e bug, nel corso delle ultime ore Microsoft ha rilasciato un update pure per le app che compongono la sua suite Microsoft 365.

Si tratta, per la precisione, della build 15128.20224 e con essa vengono risolti alcuni tra i più diffusi problemi di Office legati principalmente all’uso di Excel, Word e Outlook, senza contare che sono state implementate tutta una serie di correzioni relative alla sicurezza.

Andando più in dettaglio, per quel che concerne Excel, è stato risolto un problema che causava l’impegno eccessivo della memoria da parte del problema e uno relativo al rendering quando venivano usate alcune versioni predefiniti su Windows 11.

Per quel che concerne Word, viene invece risolto un problema in base al quale il documento poteva scorrere fino alla fine dopo aver eliminato un punto in un paragrafo e un bug in base al quale Read Aloud si chiudeva in maniera inaspettata per un utente non firmato.

Riguardo Outlook, invece, Microsoft ha provveduto a risolvere un problema che faceva sì che gli utenti vedessero un messaggio di nessuna risposta richiesta per gli inviti alle riunioni inoltrati alle caselle di posta della relativa stanza.

Per capire quale versione delle app di Microsoft 365 si sta usando ed eventualmente per procedere al download dell’aggiornamento, è sufficiente avviare Word o un altro programma parte della suite, cliccare sul menu "File", quindi sulla voce "Account", su quella "Informazioni sul prodotto", su "Opzioni di aggiornamento" e, qualora l'update non fosse stato ancora eseguito, sul tasto "Aggiorna ora".

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.