Windows 11 e flickering dello schermo: problema risolto

Nelle scorse ore, Microsoft ha provveduto a rilasciare l’aggiornamento cumulativo KB5013943 per il sistema operativo Windows 11 con il quale ha posto rimedio a diversi problemi di sicurezza, ma con cui ha anche e soprattutto risolto un fastidioso bug che aveva fatto capolino con la preview KB5012643 rilasciata il 25 aprile scorso, ovvero il flickering dello schermo.

Windows 11: KB5013943 risolve lo sfarfallio dello schermo in modalità provvisoria

Più precisamente, l’anteprima dell’aggiornamento di maggio ha introdotto svariati miglioramenti e risolto alcuni problemi, ma ne ha pure aggiunto un altro piuttosto fastidioso, lo sfarfallio dello schermo, per l’appunto, che si verifica quando il sistema operativo viene avviato in modalità provvisoria senza accesso alla rete, situazione alla quale il colosso di Redmond ha inizialmente cercato di porre rimedio con la funzionalità KIR (Know Issue Rollback).

Da notare che l'update di maggio va a risolvere pure un altro bug che la preview KB5012643 per Windows 11 portava i dote, ovvero il mancato avviato delle applicazioni .NET Framework 3.5. Dopo il rilascio dell’aggiornamento precedente, alcune app che usano componenti facoltativi in .NET Framework 3,5, come Windows Communication Foundation (WCF) e Windows Workflow (WWF) hanno iniziato a dare problemi o non riuscire ad aprirsi.

Il nuovo update pare però non essere efficace per questa seconda problematica, o almeno sembra non esserlo per tutti. Diversi utenti hanno infatti riportato che molte app non si avviano più, tra cui Teams. In attesa del fix, per ovviare è necessario reinstallare il .NET Framework 3.5 o addirittura passare alla rimozione dell'update.

All’elenco è stato recentemente aggiunto un terzo bug, sempre causato dall'update KB5012643: alcune app e giochi che usano le DirectX 9 vengono arrestate in maniera inaspettata.

