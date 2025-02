Microsoft 365 perderà la funzionalità VPN gratuita

Brutte notizie in arrivo per gli utenti Microsoft più attenti alla sicurezza. L’azienda di Redmond si starebbe infatti preparando a rimuovere la funzionalità VPN dal suo abbonamento a Microsoft 365 entro la fine del mese. Originariamente progettata come funzionalità di privacy, la VPN in Microsoft 365 utilizza l'app Microsoft Defender per crittografare il traffico Internet e nascondere gli indirizzi IP. Secondo quanto riferito, l’azienda di Redmond rimuoverà questa funzionalità di protezione della privacy il 28 febbraio. Come riportato in una nota dell’azienda, riportata dal sito web Windows Central: "Valutiamo regolarmente l'utilizzo e l'efficacia delle nostre funzionalità. Pertanto, stiamo rimuovendo la funzionalità di protezione della privacy e investiremo in nuove aree che si allineeranno meglio alle esigenze dei clienti".

Microsoft 365: VPN non abbastanza completa per convincere gli utenti

Gli abbonati a Microsoft 365 continueranno ad avere accesso alla protezione contro il furto d'identità e al monitoraggio del credito negli Stati Uniti. Questi dovranno però cercare delle soluzioni alternative per il supporto per la VPN. È chiaro che la scarsa diffusione della funzione di protezione della privacy ha portato Microsoft a rimuoverla. Tuttavia, la VPN inclusa in Microsoft 365 non è mai stata abbastanza completa da essere ampiamente utilizzata. Microsoft imponeva un limite mensile di 50 GB di dati e la VPN si connetteva automaticamente a una regione locale, rendendo impossibile aggirare le restrizioni geografiche per cui spesso si utilizzano le VPN.

La rimozione della VPN in Microsoft 365 arriva solo poche settimane dopo che Microsoft ha aumentato i prezzi degli abbonamenti per la prima volta in 12 anni. Secondo quanto riportato, l’azienda ha raggruppato le funzionalità di Office AI e aumentato i prezzi di altri 3 dollari al mese. Tuttavia, ma è possibile effettuare il downgrade a un piano classico che mantiene il prezzo esistente per gli abbonamenti Personal o Family senza le funzionalità AI aggiunte.