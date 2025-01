Microsoft 365: incluse funzionalità di Office AI, ma prezzi più cari

Un paio di mesi fa, Microsoft ha aumentato il prezzo dell'abbonamento a Microsoft 365 per i consumatori in Australia e Nuova Zelanda. Per compensare, l'azienda ha introdotto Copilot e diverse funzionalità basate sull'intelligenza artificiale nelle app di Office come Word, Excel e altre. Ora, il cambiamento si sta diffondendo in altri paesi in tutto il mondo. Il primo aumento di prezzo per gli abbonamenti a Microsoft 365 Personal e Home arriva negli Stati Uniti. Da quando l'azienda ha lanciato Office 365 12 anni fa, ha mantenuto il prezzo a 69,99 dollari all’anno (Personal) e 99,99 dollari all’anno (Home). Ora, tuttavia, il prezzo aumenta di 3 dollari mese, con i nuovi prezzi annuali rispettivamente di 99,99 dollari e 129,99 dollari.

Per gli utenti già abbonati a Microsoft 365, non cambierà nulla per fino al prossimo pagamento mensile o annuale. Nonostante ciò, è già possibile accedere alle nuove funzionalità di Copilot. Inoltre, coloro che non hanno bisogno di nuove funzionalità AI e non vogliono pagare di più possono optare per i piani Personal Classic e Family Classic. Questi consentiranno di mantenere i vecchi prezzi ma senza accesso alle funzionalità AI. Microsoft promette di mantenere tali piani, ma "certe nuove innovazioni" saranno disponibili solo negli abbonamenti più costosi. Inoltre, i nuovi piani classici sono disponibili per i clienti esistenti solo per un anno.

Microsoft 365: per usare l’AI necessari dei crediti utente

Oltre a funzionalità come la stesura di documenti in Word, l'analisi dei dati in Excel, il riepilogo delle e-mail in Outlook e la generazione di presentazioni in PowerPoint, gli abbonati a Microsoft 365 possono accedere alla generazione di immagini in Microsoft Designer. Tuttavia, tutte queste funzionalità richiedono crediti AI, che saranno assegnati a ogni abbonato ogni mese. Microsoft afferma che la quantità di crediti "dovrebbe essere sufficiente per la maggior parte degli abbonati". In caso contrario, è possibile passare a Copilot Pro, al prezzo di 20 dollari al mese (senza limiti di utilizzo).

Microsoft promette inoltre di non usare i dati dei documenti degli utenti per addestrare i suoi modelli. Questa rassicurazione arriva dopo un rapporto diffuso su Internet, che afferma falsamente che Microsoft sottrae i dati dei documenti per addestrare i suoi modelli AI. Inoltre, Microsoft consentirà di disattivare Copilot con pochi clic. Gli utenti possono già accedere alle funzionalità basate sull'intelligenza artificiale nelle app di Office se sono abbonati a Microsoft 365. Per fare ciò è comunque necessario utilizzare la versione più recente della suite.