Microsoft 365 Insider: arriva Eyedropper su OneNote per Windows

Microsoft sta testando una nuova funzionalità che offrirà ancora più opzioni di personalizzazione per le penne su OneNote. In un post sul blog Microsoft 365 Insider, la società ha annunciato un nuovo strumento per gli utenti OneNote per Windows chiamato Eyedropper (il contagocce). Come affermato da Microsoft: “con il nuovo strumento Eyedropper in OneNote, puoi scegliere facilmente un colore da qualsiasi immagine, forma o nota inchiostrata trovata nell'app. Lo strumento ti consente anche di creare il tuo set personalizzato di penne nella casella degli strumenti di disegno”.

OneNote per Windows: come usare Eyedropper

Per provare il nuovo strumento (solo per Insider), basta aprire l'app OneNote per Windows e selezionare l'icona della penna nella casella degli strumenti di disegno. A questo punto si potrà già visualizzare l'opzione Eyedropper nel menu. Cliccando o toccando tale tasto è possibile iniziare a usarlo salvando qualsiasi colore che si ha sulla tela nella sezione Colori recenti del menu. Successivamente gli utenti possono accedere ai colori salvati per le proprie penne digitali. Microsoft afferma che, per provare questa nuova funzionalità di OneNote, è necessario avere almeno un PC con sistema Windows 10 o versioni successive.

Microsoft offre alcune idee su come utilizzare Eyedropper su OneNote per Windows. Ad esempio, nel caso l’utente stia prendendo appunti durante una lezione e desidera inserire note di un colore diverso. Per capire il colore della nota precedente, basta usare Eyedropper. Inoltre, grazie a tale funzionalità l’utente può creare un set personalizzato di penne per un progetto speciale. Basterà scarica un'immagine di una ruota dei colori, inserirla in OneNote e usare il contagocce per personalizzare un set di colori per il progetto. I membri del programma Microsoft 365 Insider, possono provare subito lo strumento Eyedropper in OneNote per Windows. Tuttavia, è necessario scaricare la versione 2403 dell’app (build 17407.17509) o successiva. Microsoft non ha svelato quando Eyedropper verrà incluso nella versione stabile di OneNote. Tuttavia, se i feedback degli Insider dovessero essere positivi, tale funzionalità potrebbe arrivare molto presto.