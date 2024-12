Meta Quest migliorerà il tracciamento delle mani

Meta ha annunciato l'aggiornamento Quest v72 che introduce alcune interessanti funzionalità. Tra queste vi sono il tracciamento delle mani più veloce, un modo più semplice per associare il visore a un PC Windows 11 e un supporto migliore per mostrare la tastiera mentre si utilizza la realtà virtuale. L'aggiornamento viene distribuito gradualmente, il che vale anche per alcune funzionalità. Per questo motivo alcuni utenti potrebbero non essere in grado di utilizzarle immediatamente. Meta afferma che ora è possibile connetterti a un PC associato con la funzionalità Desktop remoto di Quest semplicemente guardandolo e toccando il pulsante "Connetti" che appare sopra la tastiera. Tale funzionalità è simile a quella di Vision Pro di Apple. Tuttavia, in questo caso si avrà bisogno dell'app Mixed Reality Link installata sul proprio computer prima di poter associare i dispositivi dall'app Impostazioni del visore Meta Quest. Tale funzionalità richiede Windows 11 22H2 e versioni successive.

Meta Quest: tutte le novità incluse con la versione v72

Con l’aggiornamento Quest v72, l'azienda statunitense dichiara di "lanciare un sistema di tracciamento della tastiera più generale". Questo dovrebbe rilevare e far apparire qualsiasi tastiera intorno all’utente attraverso una "finestra passthrough" mentre ci si trova in ​​un ambiente virtuale, proprio come il già citato Vision Pro. Dal 2021 Meta Quest ha una funzionalità che mostra una versione virtuale della tastiera reale dove si trovava quella reale. Tuttavia, fino ad oggi era compatibile solo con tastiere specifiche. Meta afferma inoltre di aver reso il cursore della mano più stabile durante la navigazione, il pizzicamento per selezionare le cose e il pizzicamento e il trascinamento delle finestre. L'azienda dichiara anche che ora è più facile usare le mani in spazi ristretti. In più, ha aggiunto una "visualizzazione del raggio della mano" per aiutare a trovare e puntare le cose con il cursore.

Il nuovo update di Meta Quest offre anche di più. Vi sono ad esempio nuove didascalie live per le chiamate dall'app Persone e l'aggiunta dei DM nell'app Instagram. Infine, Meta ha anche aggiunto un'app Galleria multimediale per permettere agli utenti di visualizzare le proprie immagini, video (spaziali inclusi) e screenshot.