Se passi ora a ho. Mobile hai 10€ di ricarica in omaggio

L'iniziativa pasquale di ho. Mobile è un incentivo in più per passare all'operatore: 10€ di ricarica in omaggio per chi fa il passaggio ora.

L'iniziativa pasquale di ho. Mobile è un incentivo in più per passare all'operatore: 10€ di ricarica in omaggio per chi fa il passaggio ora.