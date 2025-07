Meta e Ray-Ban: ci siamo, il nuovo modello è in arrivo, spuntano i primi dettagli su modalità e funzioni

La tecnologia indossabile sta vivendo una nuova fase di evoluzione, e il recente annuncio della collaborazione tra Meta e Ray Ban rappresenta un punto di svolta per il settore degli occhiali smart. Questi dispositivi, spesso considerati accessori di tendenza, sono pronti a trasformarsi in veri e propri assistenti personali, sempre presenti e pronti a semplificare la vita quotidiana grazie all’integrazione di una intelligenza artificiale di nuova generazione.

Omaggio all'Italia

I dettagli emersi sulle nuove proposte svelano l’arrivo di due modelli che rendono omaggio all’eccellenza italiana: Aperol, la versione con lenti da sole, e Bellini, pensata per chi necessita di una montatura da vista da indossare ogni giorno. In particolare, Bellini si distingue per una linea che richiama il design Headliner, mantenendo una coerenza stilistica e concentrando gli sforzi sull’innovazione tecnologica piuttosto che su un cambiamento estetico radicale.

Modalità super sensing

Il vero salto di qualità, però, si manifesta con l’introduzione della modalità super sensing. Questa nuova funzione, frutto dell’avanzamento della intelligenza artificiale integrata, promette di rivoluzionare l’esperienza d’uso: l’assistente virtuale sarà in grado di operare in background per molte ore, superando di gran lunga i limiti attuali che si fermano a circa 30 minuti di autonomia.

Grazie a questa tecnologia, gli occhiali smart potranno offrire suggerimenti contestuali in tempo reale, come ricordare all’utente oggetti dimenticati prima di uscire di casa oppure proporre acquisti mirati in base ai negozi visitati.

Riconoscimento facciale

Un altro elemento di spicco tra le innovazioni è il riconoscimento facciale. Questa funzione, ancora oggetto di dibattito in termini di privacy e sicurezza, consentirà agli utenti di ricordare i nomi delle persone incontrate sporadicamente, trasformando gli occhiali smart in strumenti capaci di facilitare le relazioni sociali e professionali.

Parallelamente, la durata della batteria è stata notevolmente migliorata per sostenere tutte le nuove funzionalità, tra cui l’analisi in tempo reale dell’ambiente circostante, senza compromettere l’esperienza d’uso.

Tempistiche incerte

Le tempistiche per il lancio commerciale dei nuovi modelli restano incerte: alcune indiscrezioni suggeriscono un debutto entro la fine del 2024, mentre altre fonti ritengono più plausibile una presentazione nel corso del 2026. In ogni caso, è fondamentale distinguere questi dispositivi dal progetto di fascia alta noto come display HUD “Hypernova” (o “Celeste”), che integrerà un head-up display e si posizionerà su una fascia di prezzo superiore ai 1000 euro.

I nuovi Ray Ban Meta, invece, manterranno una strategia di accessibilità, con un prezzo compreso tra i 300 e i 500 euro, proseguendo l’obiettivo di democratizzare l’accesso alla tecnologia indossabile.