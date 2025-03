Meta e Internet Society: un'iniziativa globale per la connettività

Meta e Internet Society hanno dato il via a una nuova iniziativa congiunta chiamata "Connectivity Co-Funding Initiative", pensata per aumentare l'accesso a connessioni internet economiche in tutto il mondo. Il progetto è stato presentato ufficialmente al Mobile World Congress di Barcellona, un evento che ogni anno riunisce i principali attori dell'industria tecnologica.

L'iniziativa prevede un investimento di 30 milioni di dollari entro il 2030, che saranno destinati a finanziare lo sviluppo di infrastrutture per la connettività internet in regioni spesso ignorate dai fornitori commerciali. Le risorse saranno utilizzate per costruire soluzioni tecnologiche in aree svantaggiate e promuovere programmi di formazione che migliorino le competenze digitali di gruppi emarginati. Inoltre, il progetto si concentrerà sulla creazione di reti locali che non solo forniranno internet, ma contribuiranno anche a creare opportunità di lavoro per le comunità.

Questa iniziativa segna una nuova fase della collaborazione tra Meta e Internet Society, che hanno lavorato insieme negli ultimi anni per migliorare l'accesso a internet in Africa, Asia-Pacifico e America Latina. In particolare, si sono concentrati sullo sviluppo di punti di scambio internet (IXP), che sono strutture fisiche dove i fornitori di servizi internet possono scambiare traffico, migliorando così la velocità e l'efficienza delle connessioni locali.

Le dichiarazioni del CEO di Internet Society

Anche se Meta è il primo partner di questo progetto, Internet Society ha fatto un appello per coinvolgere altre organizzazioni e ampliare così il fondo disponibile. "Questa nuova iniziativa rappresenta un esempio concreto di come una collaborazione globale possa avere un impatto positivo e ridurre il divario digitale che ancora esiste per oltre 2 miliardi di persone", ha dichiarato Sally Wentworth, Presidente e CEO di Internet Society. Il suo obiettivo è quello di creare una società digitale più equa, in cui l'accesso a internet non sia un privilegio per pochi, ma una risorsa per tutti.

L'iniziativa punta a risolvere una delle sfide più urgenti dei nostri tempi: la disuguaglianza nell'accesso alla tecnologia. Fornire internet alle comunità più isolate può fare la differenza nello sviluppo economico e sociale, aprendo a nuovi orizzonti per l'educazione, il lavoro e le comunicazioni, e promuovendo una crescita inclusiva. Il progetto ha il potenziale per cambiare il volto del digitale, rendendo la connettività una risorsa globale e accessibile.