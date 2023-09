Meta AI: svelato l’assistente virtuale per WhatsApp e Instagram

Non solo ChatGPT e Google Bard. Adesso anche Meta ha il suo assistente virtuale dotato di intelligenza artificiale. Si chiama Meta AI ed è stato annunciato in via ufficiale nel corso del recente Meta Connect 2023, evento che ha visto anche la presentazione del visore di realtà mista Meta Quest 3. Questo chatbot si basa sul modello di linguaggio LLaMA, sviluppato proprio dall’azienda di Menlo Park. Inoltre, questo assistente può essere utilizzato sulle app del gruppo, come WhatsApp, Messenger, Instagram, ma anche su Meta Quest 3 e sui nuovi occhiali smart Ray-Ban Meta (annunciati durante lo stesso evento).

Meta AI: le novità del chatbot basato su LLaMA 2

Come accennato, si tratta di chatbot che permette di accedere a varie informazioni grazie a richieste di testo. Inoltre, come riportato sul blog ufficiale dell’azienda, questo strumento è sempre aggiornato grazie alla partnership con Bing di Microsoft. Ciò significa Meta AI può fornire risposte più complete e affidabili effettuando una ricerca in internet e mostrando i risultati all’utente. Essendo integrato sulle app di messaggistica, gli utenti possono poi usare Meta AI nelle chat di gruppo di Messenger Instagram e WhatsApp come aiuto in svariate attività (ad esempio per la programmazione un viaggio). Non è tutto. Questo assistente AI è inoltre dotato di uno strumento gratuito per la generazione di immagini a partire da una descrizione testuale. Questa tecnologia, chiamata Emu, è addestrata su più di un miliardo di foto presenti su Facebook e Instagram e consente anche di utilizzare l’AI per creare adesivi in modo automatico, da usare poi su Messenger.

Grazie alla funzione “Restyle”, questo chatbot sarà in grado di rielaborare le foto già pubblicate sui social. Inoltre, la nuova funzione “Sfondo” consentirà agli utenti di ritagliare lo sfondo di una foto e sovrapporlo ad un’immagine generata in automatico. Infine, l’azienda di Menlo Park ha annunciato l’arrivo di 28 tipi di personaggi creati con l’AI, che potranno interagire con gli utenti. Oltre a “Bob the Robot” e “Alvin l’alieno” i modelli utilizzati sono personaggi famosi del calibro di Paris Hilton, Naomi Osaka e Snoop Dogg. Meta AI sarà disponibile inizialmente per un gruppo ristretto di utenti negli Stati Uniti. Nel corso dei prossimi mesi, però, questo nuovo chatbot dovrebbe essere rilasciato a livello globale.