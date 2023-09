Meta lancerà un nuovo chatbot AI ispirato a Bender di Futurama

Mancano ormai poche ore al prossimo Meta Connect 2023, evento di due giorni in cui l’azienda di Menlo Park svelerà le sue novità al mondo. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, una delle più interessanti riguarda l’arrivo di un nuovo chatbot di intelligenza artificiale generativa chiamato “Gen AI Personas”. Si tratta di personaggi dedicati soprattutto al pubblico più giovane e sarebbero già stati testati su Instagram. Sempre secondo il WSJ, uno dei personaggi più curiosi sarebbe una sorta di robot impertinente ispirato al famoso Bender della serie animata Futurama. Tuttavia, non è chiaro se avrà le sembianze del robot di Matt Groening o sarà soltanto simile a livello “caratteriale”. Un altro problema riguarda poi il linguaggio del robot. La sua “irriverenza” potrebbe infatti tradursi in un linguaggio troppo adulto per un pubblico di giovanissimi. L’azienda toglierà ogni dubbio domani durante il keynote di presentazione.

Meta: chatbot per i personaggi famosi

Tra i nuovi personaggi di Meta dovrebbe poi arrivare “Alvin l’alieno”, definito dagli stessi sviluppatori “eccessivamente curioso”. Non è ancora chiaro se l’azienda ha deciso di rimuoverlo per evitare problemi relativi alla violazione della privacy. La società fondata da Mark Zuckerberg non dovrebbe fermarsi soltanto a questi due personaggi. Sempre secondo quanto riferito dal quotidiano statunitense, Meta dovrebbe creare svariati bot, tutti diversi. Tra questi è anche previsto l’arrivo di uno strumento che consentirà alle celebrità di creare propri chatbot per i propri fan. Inoltre, alcuni bot dovrebbero anche essere orientati alla produttività.

Bisogna ricordare che Meta è anche a lavoro su un modello linguistico di grandi dimensioni potenziato, capace di rivaleggiare con GPT-4 di OpenAI. Infine, nel corso di Meta Connect, l’azienda statunitense dovrebbe anche rivelare ulteriori dettagli sul progetto del Metaverso, ma anche l’attesissimo visore Meta Quest 3, che dovrebbe arrivare sul mercato entro la prima metà di ottobre (probabilmente il 10 ottobre prossimo).