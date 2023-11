Con questo Black Friday, Eni Plenitude ti offre la possibilità di passare al mercato libero prima che sia troppo tardi. L'offerta che ti mette a disposizione questo fornitore di Luce e Gas è davvero accattivante e prende il nome di Trend Casa Fine Tutela.

La migliore offerta disponibile a catalogo di Plenitude è pensata per tutti coloro i quali ancora si trovano con il Maggior Tutela. Il Mercato Tutelato, infatti, scadrà a fine anno e se non deciderai di passare ad altro fornitore i prezzi di Luce e Gas della tua bolletta potrebbero lievitare a dismisura. Vediamo dunque perché scegliere questo gestore.

Eni Plenitude Mercato Libero: passa ora grazie al Black Friday

Partiamo dicendo che Plenitude per i clienti che intendono anticipare la chiusura del Maggior Tutela ha pensato ad una promozione a prezzo variabile che segue il mercato energetico.

Rispetto al listino Trend Casa standard, c'è un risparmio di 144 euro in due anni sui costi di commercializzazione e vendita richiedendo il passaggio sia di Luce che di Gas.

Inoltre con la domiciliazione delle bollette, hai diritto a ulteriori 12 euro di sconto in bolletta per 24 mesi. La riduzione è pari a 0,5 euro ogni mese.

Con il prezzo indicizzato è pero impossibile stimare il prezzo all'ingrosso del mese in corso. I prezzi di Luce e Gas all'ingrosso del mese corrente si riferiscono al mese scorso. Quindi i vari indici visibili nel sito dell'ARERA fanno riferimento al mese di Ottobre.

L'offerta Trend Casa Fine Tutela è davvero molto semplice ed intuitiva anche per chi non è esperto. C'è un prezzo fisso di 5,28 euro al mese per il Gas e di 9 euro mensili per la Luce. PUN e PSV, invece, sono indicizzati con un piccolo spread.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.