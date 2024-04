Mediolanum lancia il canone zero per tutti con SelfyConto

Prodotto finanziario innovativo, a canone zero per tutti i nuovi clienti e ancora più vantaggioso per gli Under 30? Stiamo parlando di SelfyConto di Banca Mediolanum, conto online che sta rivoluzionando il settore bancario italiano. Accessibile e digitale, questo conto è pensato soprattutto per i risparmiatori più giovani, che non pagheranno il canone di tenuta conto fino al compimento del loro 30° compleanno.

Non soltanto canone zero, ma anche 0 spese per le operazioni quotidiane

Per battere la concorrenza su più fronti, Mediolanum ha pensato di azzerare le spese sulle principali operazioni bancarie. Con SelfyConto, bonifici, MAV, RAV e ricariche telefoniche sono completamente gratuiti, così come i prelievi presso gli ATM in area euro.

Alla convenienza si aggiunge l'attenzione per l'ambiente. SelfyConto, infatti, propone una carta di debito realizzata in PVC 100% riciclato, dotata di tecnologia contactless e compatibile con i maggiori wallet digitali, come Apple Pay e Google Pay.

L'app Mediolanum, poi, consente una gestione smart del conto direttamente dal proprio smartphone. Oltre alle operazioni bancarie quotidiane, l'app offre funzionalità avanzate come il trading online e la gestione dettagliata delle spese.

Banca Mediolanum ha anche integrato all’interno dell’app una serie di servizi aggiuntivi, come SelfyCare LifeProject, un'assicurazione che protegge i progetti di vita, e SelfyCare Pet, una copertura assicurativa dedicata agli animali domestici.

Facciamo a questo punto un riepilogo: canone zero, spese azzerate per le operazioni quotidiane e carta di debito ecosostenibile. Tutto questo fa di SelfyConto la scelta migliore per tutti coloro che stanno cercando un conto corrente conveniente e ricco di servizi. L'impegno di Banca Mediolanum nell’unire accessibilità, innovazione e attenzione all'ambiente lo rende un prodotto davvero unico nel panorama bancario italiano.

