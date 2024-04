$MEDA può davvero superare PEPE e FLOKI?

FLOKI e PEPE hanno riscosso un notevole successo nel mercato delle criptovalute, ma il loro regno sembra ormai prossimo alla fine. Milei Moneda ($MEDA), tuttavia, ha il potenziale per superarle, rappresentando un'opportunità nuova e interessante per gli investitori in cerca di grandi rendimenti. Ma Milei Moneda ha davvero ciò che serve? Continua a leggere per scoprirlo!

Economizza come Milei: scopri $MEDA!

PEPE si prepara a un calo fatale dei prezzi

Considerata una capitalizzazione sul mercato delle criptovalute di 2,94 miliardi di dollari, PEPE rimane una delle migliori criptovalute di quest'anno. Nonostante ciò, negli ultimi due giorni il suo valore di mercato è sceso dell'8%, segnalando una notevole diminuzione dell'interesse degli investitori.

Questo declino si riflette nell'azione del prezzo di PEPE. Nonostante abbia raggiunto il picco record il mese scorso con un'impennata del 650%, la criptovaluta si trova attualmente in una fase di consolidamento, al 32% al di sotto del recente picco, con la possibilità di un ulteriore movimento al ribasso.

Inoltre, PEPE potrebbe incontrare ostacoli sostanziali se dovesse rompere al di sotto della zona di consolidamento, dato che non ci sono livelli di supporto forti fino al 41% al di sotto del prezzo attuale. Questa situazione riprodurrebbe l'azione del prezzo di PEPE nel 2023, quando raggiunse un picco a maggio, poi scese dell'80% e continuò a scendere per tutto l'anno.

FLOKI sfida gli annunci rialzisti

Analogamente a PEPE, FLOKI si trova in una fase di consolidamento, con una quotazione del 38% inferiore al picco di marzo, raggiunto con un significativo rialzo del 1.032%. Inoltre, solo nell'ultima settimana ha registrato una diminuzione del 19% della capitalizzazione di mercato e un conseguente calo del 25% del prezzo.

Nonostante i recenti annunci, tra cui le proposte di miglioramento dell'accessibilità del token da parte degli sviluppatori di TokenFi e la quotazione su M2 Exchange, FLOKI ha mostrato prestazioni poco brillanti. È sul punto di rompere la sua zona di consolidamento e potrebbe raggiungere un livello di supporto del 20% inferiore al prezzo attuale.

Se questa azione di prezzo dovesse verificarsi, non sarebbe la prima volta che FLOKI ha bruciato gli investitori ritardatari. Dopo aver raggiunto il suo ATH con un rialzo del 1.500% nel 2021, FLOKI ha subito un calo significativo di oltre il 90%, dando inizio a una prolungata tendenza al ribasso dalla quale il movimento di quest'anno ha cercato di riprendersi.

Milei Moneda si prepara alla terza fase della sua prevendita

Sebbene PEPE e FLOKI si siano affermate come meme coin di rilievo nel mercato delle criptovalute, hanno incontrato e continuano ad affrontare sfide significative che Milei Moneda ($MEDA) mira a mitigare fornendo un'utilità reale piuttosto che affidarsi esclusivamente al clamore e al clamore. Questo approccio strategico ha posizionato Milei Moneda come un forte concorrente per sfidare il loro dominio e il suo potenziale di sorpasso sta diventando sempre più plausibile.

Milei Moneda vanta un solido impegno da parte della community, una proposta di valore unica e un crescente interesse da parte degli investitori. Questi fattori contribuiscono al suo potenziale di crescita esponenziale, con la fase di prevendita in corso che funge da fondamentale trampolino di lancio verso il successo futuro, fornendo risorse e supporto essenziali per spingere Milei Moneda davanti ai suoi concorrenti.

Attualmente, nella fase 2, la prevendita di Milei Moneda ($MEDA) offre token $MEDA a un prezzo dell'altcoin di 0,0125 $. Considerato l'imminente lancio di Uniswap previsto per maggio, gli investitori che aderiscono ora hanno l'opportunità di posizionarsi per un aumento del 60%, perché si prevede che il lancio porterà il prezzo a 0,020 $. In particolare, i primi investitori che hanno partecipato alla fase 1 avranno un aumento del 100% del loro investimento.

