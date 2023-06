McAfee Total Protection: proteggi 10 dispositivi con questo sconto

Quella di McAfee Total Protection è un'ottima offerta con cui potete proteggere tutti i dispositivi di famiglia, tra PC, MacBook, notebook, smartphone e tablet con soli 49,95€ all'anno. La soluzione offerta dal piano permette di salvaguardarvi dalle più recenti minacce informatiche, grazie alla protezione in tempo reale, offrendo ulteriori strumenti di protezione, come una VPN integrata, un gestore password, un cloud crittografato, un'utility per l'eliminazione definitiva di file importanti e tanto altro.

McAfee Total Protection: la salvaguardia ideale per i dispositivi di casa

McAfee Total Protection è un pacchetto davvero completo. La protezione non riguarda infatti meramente quella dai malware, ma abbraccia anche la salvaguardia dell'identità e delle informazioni personali.

Total Protection protegge dai virus più recenti, prevenendo azioni fraudolente da parte di malintenzionati durante la navigazione con tutti i dispositivi. È anche dotato di filtro antispam per la posta elettronica, evitandovi fastidiosi messaggi pubblicitari, che spesso possono anche essere malevoli. A ciò si aggiunge anche un firewall, per il controllo del traffico in entrata e in uscita.

La protezione riguarda anche le reti Wi-Fi pubbliche, grazie alla VPN integrata con crittografia AES a 256-bit. In questo modo la vostra posizione e tutti i dati di navigazione verranno cifrati, risultando praticamente illeggibili a possibili malintenzionati che vogliono intercettare il traffico, così come anche a terzi, tra cui ISP e altri enti che possono raccogliere dati sulle vostre abitudini in rete. La VPN consente anche di aggirare i limiti regionali dei siti, così da poter guardare i propri contenuti preferiti ovunque, che vi troviate in Italia o all'estero.

McAfee Total Protection consente anche di memorizzare tutte le credenziali d'accesso agli account con il gestore password integrato. Archiviate tutte le password in un unico luogo e in totale sicurezza. Fate lo stesso con i vostri file e documenti più importanti, grazie al cloud crittografato da 256-bit.

È compatibile con Windows, MacOS, iOS e Android. Con un solo abbonamento potete quindi mettere al sicuro tutti i vostri dispositivi, senza costi aggiuntivi. Acquistare ora il piano e navigate in sicurezza!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.