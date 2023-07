McAfee protegge i tuoi dispositivi con questo sconto imperdibile

McAfee, un antivirus pluripremiato per le sue capacità di protezione, è ora in sconto di 80€ per quanto riguarda il piano Total Protection da 10 dispositivi, con cui è possibile proteggere PC, Mac, smartphone o tablet con un singolo abbonamento, senza costi aggiuntivi. Permette di tenere al sicuro la vostra privacy e i vostri dati dai malware più recenti, navigando in sicurezza grazie alle numerose funzionalità aggiuntive incluse nell'offerta.

Total Protection è disponibile a un prezzo ridotto di 49,95€ per il primo anno, anziché 129,95€.

McAfee Total Protection: la protezione completa per tutti i dispositivi

McAfee Total Protection offre un antivirus in grado di rilevare tempestivamente qualsiasi minaccia e bloccarla, evitando danni o furti di dati dai vostri sistemi. È compatibile con Windows, Mac, Android e iOS e garantisce una protezione a tutti i livelli dei vostri dati.

Grazie alla VPN integrata, la protezione è estesa anche quando siete fuori e vi collegate alle reti Wi-Fi pubbliche, spesso terreno fertile per malintenzionati per via delle loro vulnerabilità intrinseche. La VPN consente di crittografare il traffico, rendendolo illeggibile a chiunque, consentendovi in questo modo di collegarvi ovunque senza preoccupazioni. Potrete anche fruire i contenuti multimediali senza alcuna limitazione geografica.

McAfee Total Protection include diverse altre funzionalità, tra cui un firewall integrato, con cui poter controllare il traffico in entrata e in uscita dai dispositivi. Oltre a ciò, è presente un gestore delle password, dove potrete memorizzare in totale sicurezza tutte le credenziali dei vostri account, in un unico posto. Documenti e altri file importanti possono essere archiviati in un cloud crittografato con cifratura AES a 256-bit, attualmente tra gli standard di sicurezza più elevati. A ciò si aggiunge McAfee Shredder, un'utile funzionalità in grado di eliminare definitivamente un file, in modo da non lasciare tracce per eventuali recuperi.

Approfittate ora dello sconto e abbonatevi ora per tenere al sicuro tutti i vostri dispositivi.

