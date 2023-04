McAfee, crittografia e file shredder: la scelta TOP per il tuo ufficio

Gli antivirus sono strumenti presenti sul mercato da decenni e che, con il diffondersi della rete, hanno avuto sempre più importanza.

Se in ambito domestico sono un must, è facile intuire come nel contesto di un ufficio questi servizi siano importanti. In un ambiente aziendale, infatti, fare passi falsi in ottica cybersicurezza può costare molto caro.

D'altro canto, i criminali informatici hanno capito quanto gli ambiente lavorativi possano essere una preda ambita. In tal senso, basta vedere la diffusione spaventosa dei ransomware che, nella gran parte dei casi, prendono di mira proprio le aziende.

Per fortuna, il settore degli antivirus propone delle adeguate contromosse: esistono infatti suite di sicurezza che, per diversi motivi, si sposano perfettamente con questi contesti così delicati.

Dalla crittografia al "tritadocumenti 2.0": tutte le soluzioni di McAfee per il tuo ufficio

McAfee Total Protection, sotto questo punto di vista, offre una serie di utility che rendono tale antivirus ideale per l'ufficio (e non solo).

Al di là dello strumento di scansione e rilevamento malware e virus, uno tra i più efficaci al mondo, vi sono alcune soluzioni specifiche molto interessanti.

La protezione di file attraverso crittografia, per esempio, è un ottimo modo per evitare i già citati ransomware. McAfee® Shredder™, dal canto suo, consente di eliminare completamente i file confidenziali, come un vero e proprio "tritadocumenti 2.0".

La VPN è un must lato privacy mentre, il gestore di password, assume potenzialmente un'utilità ancora maggiore rispetto al classico ambiente domestico.

A quanto detto finora, infine, va aggiunta anche l'assistenza di primo livello offerta da McAfee. Si parla di un team dedicato, capace di offrire assistenza tecnica con la massima competenza possibile.

E per quanto riguarda i costi?

Il piano Più dispositivi, ideale per un ufficio che include fino a 5 computer, è attualmente disponibile con un'interessante promozione.

Grazie allo sconto di 65 euro sul prezzo di listino, tale sottoscrizione è disponibile per appena 49,95 euro all'anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.