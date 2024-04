Masters 1000 Montecarlo, Sinner-Korda: come vederla in diretta streaming dall'estero

Tutto pronto per l'esordio di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo, con l'azzurro che oggi affronterà lo statunitense Sebastian Korda sul campo principale non prima delle ore 12:20. L'incontro sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su NOW con la sottoscrizione del pass Sport.

Questo per quanto riguarda l'Italia. E all'estero? Come è risaputo, fuori dai confini italiani i contenuti delle piattaforme streaming non sono disponibili a causa delle restrizioni geografiche. La soluzione è quella di attivare una VPN, il servizio che permette di simulare una connessione in un altro Paese, andando così a superare il blocco geografico. Tra le migliori VPN segnaliamo NordVPN, oggi in offerta a 3,69 euro al mese invece di 8,29 euro, per qualità dello streaming e funzionalità di sicurezza extra rispetto alla concorrenza.

Come vedere Sinner-Korda in streaming dall'estero (Masters 1000 Montecarlo)

Per vedere Sinner-Korda in streaming dall'estero occorre sottoscrivere il pass Sport di NOW e procedere con l'attivazione di una VPN.

Al momento il pass Sport è in promo a 9,99 euro al mese per dodici mesi: è il pacchetto che offre l'accesso alla programmazione intera live e on demand dello sport di Sky.

Completata la sottoscrizione del pass Sport, puoi ora attivare il servizio VPN. Se vuoi godere della migliore esperienza streaming possibile e di una privacy completa, ti confermiamo che NordVPN resta il punto di riferimento: il piano di due anni è in offerta a 3,69 euro al mese, con sconti fino al 68% e tre mesi extra di servizio in regalo.

Non ti resta ora che scaricare l'app di NordVPN, effettuare l'accesso con le tue credenziali, e selezionare uno dei server italiani in modo da far credere al provider di rete di essere collegato dal nostro Paese. È tutto: dopo pochi istanti sbloccherai i contenuti di tutte le piattaforme streaming a cui sei abbonato/iscritto, incluso l'incontro tra Sinner e Korda di quest'oggi.

