MasterChef Italia 14: le anticipazioni sulla nuova edizione

Giovedì 12 dicembre prenderà il via MasterChef Italia 14, la nuova edizione del cookie-show targato Sky. Le puntate andranno in onda ogni giovedì alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. A questo proposito, una delle offerte più interessanti per vedere le nuove puntate di MasterChef è quella legata al pass Entertainment di NOW, disponibile a 6,99 euro al mese per 12 mesi invece di 8,99 euro.

Stando alle ultime anticipazioni sulla nuova stagione di MasterChef, è stata confermata in toto la giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, al loro sesto anno consecutivo insieme. Non mancano nemmeno numerose novità, tra cui la possibilità per i concorrenti di andare "all-in" ai Live Cooking e l'inedita prova Blind Test.

Le anticipazioni su MasterChef Italia 14

In occasione dei Live Cooking, che si terranno fin dalla prima puntata del 12 dicembre, ciascuno degli aspiranti chef potranno scegliere di andare all-in. Cosa significa? Vuol dire ottenere 5 minuti supplementari per la conclusione e la presentazione del piatto davanti ai giudici di MasterChef. C'è però una contro-indicazione: chi richiede l'all-in deve sperare in tutti e tre i sì dei giudici per il grembiule bianco, in caso contrario ci sarà l'eliminazione.

I concorrenti che non richiedono l'all-in e ricevono due sì su tre ai Live Cooking dovranno affrontare l'inedita prova Blind Test. Si chiama così perché il trio della giuria valuterà il piatto senza conoscerne l'autore, quindi al buio: un loro sì equivarrà all'ingresso nella Masterclass, invece un loro no aprirà le porte dell'eliminazione.

Le altre anticipazioni su MasterChef 14 rivelano che tra le prove in esterna ce ne sarà una tra i casoni maranesi, luoghi simbolo della laguna di Marano Veneziano, un'altra al Mart di Rovereto, un'altra ancora a Nerano nelle cucine del Quattro Passi (tre stelle Michelin). Sono noti anche i nomi degli ospiti italiani e internazionali. Tra questi si annoverano Davide Oldani (2 stelle Michelin, allievo di Gualtiero Marchesi), Hélène Darroze (3 stelle Michelin), Pia Leon (vincitrice nel 2021 del premio World's 50 Best Restaurant in qualità di miglior chef donna del mondo), Franco Pepe (star mondiale della pizza) e Rasmus Munk (2 stelle Michelin, titolare del ristorante Alchemist).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.