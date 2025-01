MasterChef Italia 14: come vedere la nuova puntata in streaming dall'estero

Oggi, 30 gennaio, a partire dalle 21:15, è prevista la trasmissione di una nuova puntata di MasterChef Italia 14. Come sempre, lo show sarà trasmesso da Sky e sarà, quindi, visibile in diretta streaming su NOW, avendo attivato il Pass Entertainment, disponibile a partire da 6,99 euro al mese.

Per guardare MasterChef Italia 14 dall'estero è possibile sfruttare il proprio account NOW (avendo attivato il già citato Pass Entertainment), grazie alla portabilità transfrontaliera che consente di accedere al catalogo della piattaforma dall'estero, in UE. In altri Paesi, invece, per accedere a NOW serve una VPN, con la necessità di selezionare un server italiano.

La scelta giusta per utilizzare una VPN illimitata è rappresentata da NordVPN, ora disponibile al prezzo scontato di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso, che offre un risparmio netto rispetto al piano mensile da 12,99 euro. Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

MasterChef Italia 14: come vederlo in streaming

Per vedere MasterChef Italia 14 in streaming è necessario aver attivato il Pass Entertainment di NOW. Le opzioni disponibili sono:

Pass Entertainment : 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese

: 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese Pass Entertainment + Pass Cinema : 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese

: 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese Pass Entertainment + Pass Cinema + Opzione Premium (che aggiunge due visioni in contemporanea): 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese

Per attivare il Pass è sufficiente visitare il sito ufficiale di NOW. L'attivazione consente l'accesso immediato a tutti i contenuti inclusi. Per accedere in streaming dall'estero a NOW, in modo da poter vedere MasterChef Italia 14, potrebbe essere necessaria una VPN. Il servizio giusto da scegliere è NordVPN, ora disponibile in offerta a 3,39 euro al mese con il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. I dettagli sono disponibili di seguito.

