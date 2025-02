MasterChef 14: recupera tutte le puntate prima della finale

A fine mese andrà in onda la finale di MasterChef 14, il cookie-show di Sky giunto alla sua quattordicesima edizione. È stata una stagione emozionante, non banale, ricca di colpi di scena, e che ora si appresta a giungere alla conclusione.

Se hai preso la decisione di recuperare tutte le puntate di quest'anno prima della finale di giovedì 27 febbraio, il modo più conveniente per farlo è attivare il pass Intrettanimento plus di Sky - Sky e Netflix insieme - a 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro. E se te lo stai chiedendo no, non ci sono le repliche in chiaro su TV8.

Il pass Sky & Netflix della pay-TV Sky consente di accedere all'intera programmazione live e on demand di Sky TV, oltre che a tutto il catalogo di Netflix naturalmente. Ed è proprio la sezione on demand quella che dovrai prendere come riferimento una volta completata l'attivazione del pass, dal momento che qui troverai tutte le puntate di MasterChef 14 già trasmesse.

Recuperare tutte le puntate di MasterChef 14 prima della finale

Ad oggi siamo arrivati alla decima puntata, per un totale di venti episodi (due per ogni appuntamento, ndr). Prima della finale del 27 febbraio andrà in onda anche la semifinale, in programma giovedì 20 febbraio, ma se non hai visto tutte le altre puntate il consiglio è quello di recuperare prima quest'ultime per poi guardare la semifinale sempre on-demand.

Il tempo materiale per rivedere tutte le puntate di MasterChef 14 prima dell'appuntamento conclusivo c'è. Se inizi già da oggi, con un ritmo di una puntata al giorno, e magari due al sabato e due alla domenica questo fine settimana, arriveresti a guardare la semifinale nel pomeriggio di giovedì, per poi alla sera goderti la finale in diretta. Nulla di impossibile, dunque.

Tornando all'offerta iniziale, il pass Intrattenimento plus di Sky è disponibile in offerta a 14,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 30 euro. Volendo, inoltre, puoi aggiungere anche il pass Cinema con Paramount+ al prezzo di 24,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44 euro.

