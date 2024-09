MariaDB lascia l'NYSE e diventa una compagnia privata

MriaDB, nato come fork di MySQL circa 15 anni fa, ha avuto una vita particolarmente travagliata. Almeno per quanto riguarda le vicissitudini che hanno coinvolto l'organizzazione che sta dietro al DBMS relazionale e la sua dirigenza. A ciò si aggiunga che per un tempo abbastanza breve l'azienda è stata un public company, quotata in Borsa. Ora, dopo l'acquisizione da parte della K1 Investment Management, la società è stata delistata dal NYSE (New York Stock Exchange).

MariaDB, arriva il nuovo CEO

Nel corso degli ultimi 16 mesi i destini di MariaDB sono stati affidati nelle mani di Paul O'Brien. La stessa poltrona è ora occupata Rohit de Souza, ex dirigente della multinazionale britannica Micro Focus. In sostanza O'Brien ha accompagnato l'azienda nel percorso che ha portato al passaggio di proprietà e all'invio del "Form 25". Con quest'ultimo le realtà quotate presso Wall Street possono richiedere alla SEC (Securities and Exchange Commission) di abbandonare lo stato di public company.

MariaDB goes private with new CEO as K1 closes acquisition https://t.co/e9P2JS2qZQ — TechCrunch (@TechCrunch) September 10, 2024

MariaDB è diventata così una compagnia privata che non dovrà più rispondere agli azionisti. Con le dovute proporzioni è po' lo stesso che è accaduto a Twitter, poi diventato X, dopo l'acquisizione da parte di Elon Musk per 44 miliardi di dollari.

L'accettazione delle richieste di delisting da parte della autorità di controllo diventa esecutiva dopo 90 giorni. Questo significa che MariaDB diventerà una private company il 6 dicembre 2024. Ormai però i giochi sono fatti.

Addio al NYSE

Anche l'andamento del progetto in Borsa non è stato dei più fortunati. Dopo la prima offerta pubblica la capitalizzazione di MariaDB non superò mai i 445 milioni di dollari. Potrebbero sembrare tanti ma si tega conto che la valutazione prima degli scambi era stata pari a 672 milioni.

All'inizio dell'anno corrente la compagnia aveva perso talmente tanta capitalizzazione da arrivare ad un minimo di 12 milioni. A quel punto non si poté evitare l'allarme in quanto l'indice di riferimento non prevede la permanenza di una società che registri una capitalizzazione globale inferiore ai 50 milioni per più di 30 giorni di fila.

K1 ha acquisito MariaDB per 37 milioni di dollari (0.55 dollari per singola azione). Una cifra non esorbitante ma comunque superiore di quasi il 200% rispetto al prezzo di chiusura dello scorso 5 febbraio.